Inter de Milão bate Genoa e volta a ser vice-líder no Italiano

A Inter de Milão fez sua parte neste sábado (25) e segue com chances de título no Campeonato Italiano. Mesmo fora de casa, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, pela 36.ª e antepenúltima rodada, derrotou o Genoa por 3x0 e subiu para 76 pontos, quatro atrás da líder Juventus, reassumindo a segunda colocação. Tem agora um ponto a mais que a Atalanta, que na sexta-feira (24) havia empatado contra o Milan.

As esperanças de conquistar a taça da temporada ainda existem para a Inter de Milão, mas são pequenas diante da situação. Neste domingo (26), a Juventus poderá ser campeã italiana pela nona vez consecutiva - um recorde entre as cinco principais ligas da Europa - se derrotar a Sampdoria no Juventus Stadium, em Turim. Caso isso não aconteça, a equipe alvinegra só precisa de um triunfo nas rodadas finais contra Cagliari (fora) e Roma (casa). O time milanês encara Napoli (casa) e Atalanta (fora).

Em campo, a Inter de Milão comandou as ações com muita tranquilidade e em ritmo de treino. Mas só conseguiu abrir o placar na parte final do primeiro tempo. Aos 33 minutos, o centroavante belga Romelu Lukaku completou de cabeça, na pequena área, o cruzamento de Biraghi.

Na segunda etapa, Moses cruzou para o atacante chileno Alexis Sánchez ampliar, aos 37 minutos, e nos acréscimos Lukaku marcou o gol mais bonito da partida: lançado por Brozovic em contra-ataque, o belga entrou na área pela direita, pedalou na frente do marcador e chutou de esquerda, sem chance para o goleiro.

A derrota deixa o Genoa ainda ameaçado pelo rebaixamento. O time de Gênova está em 17.º lugar, justamente o último fora da zona da degola, com 36 pontos, quatro a mais que o Lecce, que abre o descenso. Neste domingo, o time do sul da Itália joga contra o Bologna como visitante para tentar encostar nessa briga para não cair à Série B.

No outro jogo deste sábado, o Parma derrotou o já rebaixado Brescia por 2 a 1, fora de casa, e se consolidou na parte intermediária da tabela de classificação. O time visitante subiu para 46 pontos e ocupa a 10.ª colocação. O mandante é o 19.º e penúltimo com 24.