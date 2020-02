Inter de Milão derrota Milan por 4x2 de virada e assume a ponta

A briga pelo título do Campeonato Italiano, em sua 23ª rodada, esquentou de vez neste final de semana. No sábado, a líder Juventus foi surpreendida com a derrota para o Verona por 2 a 1 e deu chances para Inter de Milão e Lazio encostarem na tabela de classificação neste domingo (9). E foi isso que as duas equipes fizeram. Depois do time de Roma bater o Parma por 1x0, o milanês encarou o clássico contra o Milan e venceu de virada por 4x2 para delírio de sua torcida, que foi maioria no estádio Giuseppe Meazza.

Com a vitória, a Inter de Milão chegou aos 54 pontos e se igualou à Juventus na liderança da competição. Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, a equipe de Turim leva vantagem por ter vencido o jogo do turno por 2x1, em Milão. O do returno, no Juventus Stadium, acontecerá no dia 1º de março. A Lazio vem logo atrás, em terceiro lugar, com 53.

A Inter de Milão teve um clássico para nunca mais esquecer neste domingo. No primeiro tempo, o Milan foi melhor, mas nada que indicasse que poderia ir para o intervalo vencendo por 2x0. Os gols só saíram nos minutos finais. Aos 40, Ibrahimovic ganhou no alto e desviou para Rebic mandar para as redes. Nos acréscimos foi a vez de o centroavante sueco marcar após Kessié desviar no meio da área após escanteio.

Na segunda etapa, a reação da Inter de Milão foi imediata. Aos cinco minutos, Brozovic acertou um lindo sem pulo para diminuir. No lance seguinte, o empate veio com Vecino após receber de Alexis Sánchez. A virada aconteceu aos 25 minutos com o zagueiro De Vrij, que aproveitou um escanteio cobrado pelo atacante chileno.

Aos 44 minutos, já com o meia brasileiro Lucas Paquetá em campo, Ibrahimovic jogou na trave a chance do empate. O Milan foi para cima de qualquer maneira e acabou levando o quarto gol no contra-ataque, em cabeçada do centroavante belga Romelu Lukaku.

Lazio vence e segue viva

O sonho da Lazio de acabar com a dinastia da Juventus na Itália se mostra a cada rodada mais viável. Neste domingo (9), a equipe de Roma derrotou o Parma por 1x0, no estádio do adversário, e ficou a apenas um ponto dos alvinegros, que conquistaram o título do Campeonato Italiano nas últimas oito temporadas e lideram a competição uma vez mais.

A Lazio alcançou neste domingo a incrível marca de 18 jogos consecutivos sem derrota no Campeonato Italiano, com 14 vitórias e quatro empates no período. A última vez que a equipe saiu de campo sem pontos no torneio foi no dia 25 de setembro do ano passado - 1x0 para a Inter de Milão.

A conquista da vitória em Parma, porém, não foi nada fácil para a Lazio. A equipe da capital até que jogou bem no primeiro tempo, quando anotou o gol que decidiu o confronto, mas levou sufoco depois do intervalo e viu os donos da casa perderem algumas ótimas oportunidades para empatar o jogo.

O equatoriano Felipe Caicedo marcou o único tento da partida aos 40 minutos. Com muito oportunismo, ele aproveitou uma sobra na área do Parma e "matou" o goleiro Colombi com um poderoso chute de pé direito.

Na etapa final, a equipe da casa cresceu muito e encurralou os vice-líderes, mas cometeu o pecado da falta de pontaria. A última grande chance do Parma foi perdida nos acréscimos. Kulusevski recebeu um cruzamento em ótima posição para finalizar e mandou a bola para fora, a poucos centímetros do gol da Lazio

Em Nápoles, o Napoli deu sequência ao seu calvário. A equipe cumpre péssima campanha no Campeonato Italiano e neste domingo perdeu por 3x2 para o Lecce, clube que luta com unhas e dentes contra o rebaixamento. Lapadula (duas vezes) e Mancosu marcaram para os visitantes e Milik e Callejón fizeram os gols dos napolitanos, apenas em 11º lugar com 30 pontos. O Lecce é o 17º, com 22.

Fora de casa, o Sassuolo derrotou o SPAL por 2 a 1 e se afastou das últimas colocações - agora é o 12º colocado, com 29 pontos. Seu adversário continua com a lanterna nas mãos (15 pontos).

Também neste domingo, o Genoa (18º colocado, com 19 pontos) derrotou o Cagliari (nono, com 32) por 1x0, enquanto que Brescia (19º, com 16) e Udinese (15ª, com 25) empataram por 1x1.