Inter de Milão não joga bem, mas derrota a Atalanta no Italiano

Em jogo decisivo para suas ambições no Campeonato Italiano, a Inter de Milão não empolgou, mas passou no teste. Em casa, bateu a perigosa Atalanta por 1x0, nesta segunda-feira (8), no complemento da rodada. Milan Skriniar anotou o único gol da partida, no início do segundo tempo.

O resultado manteve a Inter com seis pontos de vantagem sobre o Milan, vice-líder da tabela: 62 contra 56. Isso porque o rival havia vencido o Hellas Verona por 2x0, no domingo (7). A Atalanta, por sua vez, ocupa o quinto lugar, com 49 pontos, distante da briga pelo título, mas dentro da disputa por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Destaque nas últimas temporadas pelo poder ofensivo, a Atalanta não se intimidou diante da líder do Italiano e criou as melhores oportunidades no primeiro tempo. Aos 8, Gosens já ameaçava o gol defendido por Samir Handanovic, responsável por protagonizar o lance mais incrível da etapa inicial.

Foi aos 38, após cobrança de escanteio na área. Zapata cabeceou firme quase na pequena área e o goleiro fez defesa surpreendente, quase em cima da linha. Do outro lado, Sportiello precisou mostrar serviço aos 13, quando Romero cortou para trás, pelo alto, e exigiu que o goleiro saísse de cabeça para evitar o gol da Inter, em lance de Lukaku.

Se não esteve muito no ataque, a Inter se mostrou mais eficiente Aos 8 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do jogo. Depois de cobrança de escanteio na área, a bola sobrou quase na marca do pênalti para Milan Skriniar bater firme a abrir o placar.

Ciente do futebol burocrático apresentado pela Inter até então, apesar da vantagem o placar, o técnico Antonio Conte lançou mão de Eriksen e Alexis Sánchez. O time da casa apresentou ligeira melhora, porém ainda sem empolgar.

Do outro lado, a Atalanta passou a contar com o reforço de Muriel em campo. Mas os visitantes começaram a ter maior dificuldade para superar a defesa dos milaneses. Tentando conter a pressão dos visitantes, a Inter se segurou bem nos minutos finais e assegurou a importante vitória.