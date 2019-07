Inter denuncia ameaças de morte a dirigentes no estádio do Palmeiras

O vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, relatou que ele e outros dirigentes do clube foram ameaçados de morte no Allianz Parque, nesta quarta-feira (10), durante a vitória do Palmeiras por 1 a 0, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

"Foi lamentável o tratamento que recebemos no camarote aqui do Palmeiras. É um grande estádio, mas no camarote, presidente, dirigentes, fomos hostilizados o tempo inteiro. No camarote ao lado, que é de uma empresa de segurança, não é de torcida comum, é alugado, fomos ameaçados de morte", afirmou o dirigente na saída do estádio palmeirense. "Eles ficaram mandando a gente ficar quieto, chegou quase a ter invasão, agressão, e culminou com isso, que poderia nos matar, fazendo sinal de arma com as mãos. Em um estádio desses, camarote que não é barato, passar por isso... Nunca tinha passado por isso no futebol", afirmou.

O dirigente afirmou que se sentiu na obrigação de se manifestar publicamente sobre as ameaças.

"Queria fazer este registro, é lamentável vir para um estádio de futebol, de Série A, e passar por isso. Nunca tinha acontecido o que aconteceu hoje. Temos que fazer este registro, fomos ameaçados de morte por um senhor que estava no camarote ao lado. Gostaria de fazer este registro", afirmou.

"No Beira-Rio vamos fazer um grande jogo, mas civilizadamente", completou o dirigente, negando a possibilidade da adoção de comportamento hostil contra o Palmeiras no duelo de volta.

Roberto Melo afirmou que está avaliando se está registrar um boletim de ocorrência. " Ainda vamos conversar. Foi diretamente para o presidente (Marcelo Medeiros) É realmente muito grave", disse o dirigente, que afirma que ter relatado as ameaças para a diretoria do Palmeiras. "Já relatamos para o presidente e o Alexandre (Mattos). Falaram que vão notificar esta empresa de segurança", revelou.

Com o resultado, o Palmeiras tem a vantagem de empatar para avançar à semifinal na próxima quarta-feira, às 21h30. Vitória do Internacional por um gol de diferença fará a disputa da vaga se dar nos pênaltis. Quem passar de fase, enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro.