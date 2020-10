Inter e Flamengo ficam no empate em duelo de líderes da Série A

Num duelo à altura de líder contra vice-líder, Internacional e Flamengo ficaram no empate em 2x2 no Beira Rio na noite deste domingo (25). O gol decisivo veio nos acréscimos, quando Everton Ribeiro empatou para o Mengão aos 49 minutos do segundo tempo.

Colorado e Mengão seguem empatados em pontos, com 35 para cada, na liderança da Série A. O número de vitórias também é igual. A equipe gaúcha, no entanto, segue na ponta por conta do saldo de gols favorável: 15 contra 11.

O Atlético-MG, em terceiro, ainda pode ultrapassar a dupla. O Galo tem 32 pontos, mas com um jogo a menos. O mesmo acontece com o São Paulo, 5º colocado com 27 pontos, mas que tem três jogos a menos.

Na próxima rodada, o Flamengo fecha o turno contra o São Paulo no Maracanã, no domingo (1º), às 16h. Já o Inter visita o Corinthians um dia antes, no sábado (31), às 19h.

O jogo

O duelo foi realmente movimentadíssimo, e o placar final, justo. Antes de conseguir o empate, o Flamengo já vinha pressionando e buscando o resultado durante toda a etapa final.

O primeiro tempo mostrou um excelente nível de futebol. O Colorado abriu o placar no comecinho do jogo, com Abel Hernández, aos 6 minutos, quando Patrick pressionou a saída de bola de Isla, roubou a cruzou rasteiro para o centroavante marcar.

O jogo seguiu movimentado, com chances para os dois lados. Pedro empatou aos 10, quando recebeu na intermediária, girou se livrando da marcação e chutando rasteiro, de fora da área, no cantinho de Marcelo Lomba.

Ainda durante a etapa inicial, Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileirão, anotou o 15º gol dele no campeonato. Aos 24 minutos, em mais uma saída de bola equivocada da defesa flamenguista, o Inter pressionou, desarmou e ela acabou sobrando limpa para o atacante do Colorado.

Se o primeiro tempo foi do Inter, esperto para pressionar e desarmar o adversário, o segundo tempo foi todo do Flamengo, que dominou a posse de bola e foi, ao seu estilo, dominando a posse de bola e tentando empatar.

O Flamengo chegou a colocar uma bola na trave com 12 minutos, com Filipe Luís em rebote de Lomba após chute de Pedro. O empate veio em bela jogada: Gérson cruzou na área e o pequeno Everton Ribeiro subiu para marcar.