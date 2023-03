Inter Empresas convida João Appolinário e Zica Assis para live com foco nos empreendedores

Com o tema "Empreender é Superar" o Inter Empresas convidou os empresários João Appolinário, CEO da Polishop e um dos apresentadores do Shark Tank Brasil, e Zica Assis, cofundadora e sócia do Instituto Beleza Natural, maior rede especializada em cabelos crespos, cacheados e ondulados do país, para uma live no dia 4 de abril, a partir das 19h, no YouTube do Inter.

O bate-papo, que será mediado pela jornalista Maíra Lemos, promete trazer insights valiosos para ter sucesso e alavancar o negócio. Além disso, será palco para o anúncio de novos produtos que vão ajudar a simplificar ainda mais a vida financeira de quem empreende.

Entre as novidades previstas para serem anunciadas na live, estão lançamentos e benefícios em segmentos como seguros, cashback, crédito, oportunidades de câmbio, contratação de serviços internacionais e maquininha de cartão.

Live “Empreender é superar”

4 de abril, a partir das 19h, no YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KmVt-5wH-OA