Inter perde do América-MG, e Palmeiras é campeão do Brasileirão

O Palmeiras é campeão do Brasileirão mesmo antes de entrar em campo nesta quarta-feira (2), feriado de Finados. O Internacional, único time que tinha chances de tirar o troféu do time paulista, acabou derrotado pelo América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo placar de 1x0. Alê, de cabeça, já no segundo tempo, marcou o único gol do jogo.

Além de ter ficado sem chances de título, o Internacional acabou com uma histórica série invicta, que durava 13 jogos. De qualquer forma, segue na segunda colocação, com 64 pontos, podendo ser alcançado por Flamengo ainda nesta rodada. Já o América-MG é nono colocado, com 49.

Jogando em casa, o América-MG começou a partida fazendo pressão na área do adversário e chegou com perigo duas vezes com Henrique Almeida. Aos poucos, o Internacional conseguiu se impor e equilibrou a partida. Tanto que aos 18 minutos teve a chance de abrir o placar. Depois de uma falta cobrada na área, Rodrigo Moledo foi derrubado por Alê e o árbitro marcou pênalti.

Alan Patrick foi para a cobrança, mas Matheus Cavichioli conseguiu fazer a defesa. No rebote, o camisa 10 tentou mais uma vez, mas o goleiro fez outro milagre. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado e o América-MG quase ficou à frente em um cabeceio de Conti, mas Keiller fez a defesa. Por isso, o primeiro tempo terminou mesmo empatado.

Na volta do intervalo, o Internacional foi para cima e acertou uma bola na trave aos 19 minutos. Alan Patrick serviu Alemão, que chutou de primeira e mandou no poste. Mas, minutos depois, foi penalizado com o gol da vitória do América-MG. Aos 30, depois de um escanteio cobrado na área, Alê subiu mais alto que o zagueiro e mandou a bola para o fundo das redes.

A partir daí, o Internacional se desesperou na busca pela vitória para conseguir manter a chance de título viva, mas pouco conseguiu assustar o adversário. Do outro lado, o América-MG se fechou na defesa e segurou a vitória por 1x0.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (5) para a disputa da 36ª rodada do Brasileirão. Logo às 19h, o América-MG visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Um pouco mais tarde, às 21h, o Internacional recebe o Athletico-PR, no Estádio Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 INTERNACIONAL

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Arthur), Conti, Éder (Ricardo Silva) e Marlon; Juninho, Alê e Benítez (Lucas Kal); Felipe Azevedo, Everaldo (Aloísio) e Henrique Almeida (Welligton Paulista). Técnico - Vagner Mancini.

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Carlos de Pena (Lucas Ramos), Edenílson (Maurício) e Alan Patrick (David); Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão (Braian Romero). Técnico - Mano Menezes.

GOL - Alê, aos 30 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).