Inter supera Cruzeiro em BH e abre vantagem na Copa do Brasil

O Inter abriu vantagem nas semifinais da Copa do Brasil ao bater o Cruzeiro nesta quarta-feira (7) por 1x0, dentro do Mineirão. A partida de volta será no dia 4 de setembro, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e os gaúchos jogam pelo empate. Se a Raposa vencer por um gol de diferença, pênaltis.

A outra semifinal é entre Grêmio e Athletico-PR. A primeira partida acontece no dia 14, às 21h30, na Arena do grêmio, em Porto Alegre, e a segunda também no dia 4 de setembro, mas às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O primeiro tempo foi daqueles que dá sono em qualquer um. A partida ficou travada entre as duas equipes, com praticamente nenhum perigo para os dois goleiros. As chances mais próxima foram chutes por cima do gol.



Depois do intervalo, tudo mudou. Cruzeiro e Inter vieram com vontade de fazer gols e tanto Fábio, pela Raposa, quanto Marcelo Lomba, pelo Colorado passaram a trabalhar.



Ainda assim, a primeira intervenção, do cruzeirense, veio somente aos 25. Edenílson deu grande passa para Wellington Silva, que bateu forte e Fábio espalmou. Um minuto depois, nova intervenção, desta vez em finalização de Guerrero.



Lomba fazia defesas de menor grau de dificuldade e assistiu seu time abrir o placar aos 30. Guerrero cobrou bela falta, Fábio espalmou e Edenílson, no rebote, não perdoou.

A melhor chance do Cruzeiro veio aos 44, com Pedo Rocha, mas a bola saiu.