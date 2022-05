Inter vence e adia briga pelo título italiano contra Milan

A definição do Campeonato Italiano ficou para a 38ª e última rodada, após as partidas disputadas neste domingo. A Internazionale derrotou o Cagliari, por 3 a 1, na casa do adversário, chegou aos 81 pontos, dois a menos que o Milan, que bateu a Atalanta por 2 a 0.

Com isso, o campeão italiano da temporada 2021/2022 será conhecido apenas no próximo domingo, quando o Milan visita o Sassuolo e a Inter recebe a Sampdoria. Já o Cagliari permaneceu com 29 pontos, em 18º lugar e muito próximo do rebaixamento para a segunda divisão.

O primeiro tempo foi tenso e muito nervoso em Cagliari, afinal o jogo era decisivo para ambas as equipes por motivos diferentes. Mesmo com limitações técnicas, o Cagliari tentou agredir a Inter e, com isso, deixou espaços para o time de Milão armar suas jogadas. O placar foi aberto pelo lateral Darmian, aos 25 minutos, após cruzamento de Perisic.

No segundo tempo, Lautaro Martinez recebeu lançamento, ganhou da marcação na corrida e fuzilou: 2 a 0. O argentino ainda marcou novamente, o terceiro gol da partida. Lautaro é o terceiro goleador da Série A com 21 gols.

Milan pode voltar a ser campeão

Já a equipe do Milan fez sua parte, venceu a Atalanta por 2 a 0, e está a uma partida de ser campeão italiano após 11 anos. Para isso, precisa vencer seu jogo ou, caso tropece, também torcer por um tropeço do seu rival.

O primeiro gol dos rossoneros saiu dos pés de Rafael Leão. O atacante português ganhou na corrida do seu marcador, entrou na área e bateu na saída do goleiro para abrir o placar. O segundo gol foi marcado pelo francês Théo Hernandéz. Após bela arrancada partindo do campo de defesa, Hernandéz deixou quatro adversários pelo caminho e chutou cruzado, sem chance de defesa para o goleiro rival.