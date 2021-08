Interação, conectividade e muita arte para pensar

Começa hoje (23) a 14ª edição do IC Encontro de Artes, que reúne 10 proposições artísticas em torno do lema Arte Dá Trabalho. O evento se espalha em diversas plataformas digitais até sexta (27), numa programação pensada para modos diferentes de fruição. Os espetáculos serão exibidos nas redes sociais do evento. A programação completa está disponível no site www.icencontrodeartes.com.br.

Entre as atrações estão as performances Teletrabalho Normal, de Cláudia Müller (MG/SP), A Babá Quer Passear, de Ana Flávia Cavalcanti (RJ), Bola de Fogo, de Fábio Osório Monteiro (BA), e Visitas Desanimadas, do Palhaço Klaus (SP). A performance/depoimento TOCA! Happy Hour conta com participação de 12 artistas da música baiana: Tiganá Santana, Josyara, Hiran, Yan Cloud, Jadsa, Vírus, Neila Kadhí, Ian Lasserre, Fatel, Mirceia Jordana, Juli e Andrezza Santos.

Além disso, há também a minissérie Arquivo de Espaço, de Larissa Lacerda (BA), a intervenção urbana Kombi do Mal, da Lambes do Mal (BA), o seminário Feednário, de Renan Marcondes (SP), e a residência artística PodCartas, com 40 artistas do Brasil e de países da América Latina.



SERVIÇO: IC14 - Arte Dá Trabalho | de segunda (23) a sexta (27), no www.icencontrodeartes.com.br | Atividades gratuitas ou ao preço de R$ 6,39 (à venda em Sympla)



Programação:

Teletrabalho Normal – Cláudia Müller (MG/SP) | 23 a 27 de agosto (segunda a sexta), 9h às 13h e 14h às 18h | No YouTube | Ao vivo | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

A Babá Quer Passear – Ana Flávia Cavalcanti (RJ) | 23 a 27 de agosto (segunda a sexta), 12h às 13h | No YouTube | Exibição temporária | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

TOCA! Happy Hour – Projeto TOCA! (BA) | 23 a 27 de agosto (segunda a sexta), 18h | No YouTube | Lançamento permanente | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

Visitas Desanimadas – Palhaço Klaus (SP) | 23 a 27 de agosto (segunda a sexta), em horários agendados | Via chamada de vídeo no WhatsApp | Ao vivo | Classificação indicativa: 18 anos | R$ 6,39

Kombi do Mal – Lambes do Mal (BA) | 23 a 27 de agosto (segunda a sexta), em dias e horários surpresa | Ruas de Salvador | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

Feednário – Renan Marcondes (SP) | 23 a 27 de agosto (segunda a sexta), em dias e horários surpresa | No Instagram | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

Bola de Fogo – Fábio Osório Monteiro (BA) | 25 de agosto (quarta), 17h | No YouTube | Exibição única | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

Arquivo de Espaço – Larissa Lacerda (BA) | 27 de agosto (sexta), 14h | No YouTube | Lançamento permanente | Classificação indicativa: Livre | Gratuito

PodCartas – 40 artistas do Brasil e América Latina | 23 a 27 de agosto (segunda a sexta), 9h às 13h e 14h às 18h | Via grupo no WhatsApp | Classificação indicativa: 18 anos | Gratuito

Laboratório de Criação: Breve Atlas do Trabalho IC14 – João Emediato (MG/Finlândia) | 23 a 27 de agosto (segunda a sexta), 10h às 12h | Via Zoom Meeting | Ao vivo | Classificação indicativa: 18 anos | 10 vagas gratuitas