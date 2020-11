Internação de candidato vira tema central de campanha em Goiânia

Favorito à vitória no segundo turno das eleições em Goiânia, o candidato Maguito Vilela (MDB) está há cinco semanas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter contraído o novo coronavírus. A disputa pela capital de Goiás passou a ter como tema principal os boletins médicos e não das propostas para a cidade.



Apoiada pelo atual prefeito, Íris Rezende (MDB), a chapa de Maguito enfrenta o senador Vanderlan Cardoso (PSD).



Nas últimas duas semanas, Vanderlan, que tem o apoio do governador Ronaldo Caiado (DEM), aumentou o tom das críticas aos rivais.



Vice de Maguito, o vereador Rogério Cruz (Republicanos), bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, tem concedido entrevistas no lugar do cabeça de chapa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.