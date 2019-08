Internacional e Corinthians empatam sem gols no Beira-Rio

Em um jogo decepcionante, no qual apenas o time da casa buscou a vitória, Internacional e Corinthians empataram, sem gols, neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Com o resultado, as duas equipes perderam a possibilidade de se aproximarem ainda mais do líder Santos, derrotado no sábado pelo São Paulo. O time paulista soma 24 pontos, enquanto o gaúcho tem 21.



Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Botafogo e o Inter viaja para o Ceará, onde vai enfrentar o Fortaleza. Os dois jogos serão sábado, às 17 horas.



O primeiro tempo foi muito ruim. O Internacional teve o domínio da bola, enquanto o Corinthians jogou ao seu estilo: na defesa e no erro do adversário. O time gaúcho sentiu a falta de Edenílson, que atua sempre como um fator surpresa na chegada da área adversária. Rithely, sem ritmo de jogo, não teve boa atuação.



No Corinthians, Pedrinho e Clayson pouco apareceram, muito por causa da falta de um armador, pois Sornoza apenas conduz a bola. A ausência de Fagner na lateral-direita foi sentida no apoio ao ataque, mas Michel Macedo foi bem na marcação.



Com isso, as chances de gol foram poucas nos primeiros 45 minutos. A mais bonita foi do Inter, aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio de D'Alessandro, Nonato acertou bonito chute de primeira. Cássio fez boa defesa.



Do lado do Corinthians, a chance mais clara surgiu aos 41 minutos. Clayson escapou pela esquerda e cruzou. Júnior Urso livre, quase na pequena área, chutou errado e perdeu a maior oportunidade do primeiro tempo.



O segundo tempo começou melhor. O Corinthians buscou mais o ataque. Hellmann deu o troco e substituiu Rithely por Nico López Deu resultado. Em seu primeiro lance, o uruguaio quase abriu o placar, aos 17 minutos.



O Inter voltou a pressionar. Em busca de maior velocidade no ataque, Carille trocou Pedrinho por Everaldo. Não deu resultado. O time paulista quase não pisou na área de Marcelo Lomba. A primeira finalização só ocorreu aos 34 minutos, com Clayson, em cobrança de falta de longe.



A falta de produção ofensiva não incomodou Carille, que pareceu satisfeito com o empate, aos 36 minutos, ao colocar Ramiro no lugar de Clayson. Do outro lado, Hellmann tentou agredir mais e sacou Nonato para a entrada de Sarrafiore, que só não fez um gol por falta de comunicação com Guerrero.



No fim, aos 48 minutos, o Corinthians, apesar de desprezar a vitória quase o tempo todo, teve a chance de ganhar três pontos, mas Everaldo errou o alvo.