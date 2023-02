Internacional! Lore Improta se surpreende ao ouvir Léo Santana tocando na Tailândia

O cantor Leo Santana teve uma maratona bem pesada durante o Carnaval de Salvador e, após o festejo da maior festa de rua do mundo, o artista resolveu passar as férias longe do Brasil ao lado da esposa, Lore Improta.

A dançarina, ao chegar na Tailândia, pegou um táxi com o companheiro e descobriu que a música "Zona de Perigo", uma das canções mais escutadas no Carnaval, já está circulando do outro lado do mundo.

Os dois estavam a caminho do hotel e o cantor ouviu a própria canção tocando no veículo. “A gente entrou no carro aqui e o motorista colocou Léo para tocar. Tá ouvindo você? Entre aí no carro, ‘destampei’ (cantou). Number one”, disse Lore.

Ao chegarem no hotel, os dois foram recebidos com a frase "Zona de Perigo" escrita com pétalas de rosas no chão onde fica a banheira do quarto.

Internacional! Lore Improta se surpreende ao ouvir Léo Santana tocando na Tailândiahttps://t.co/0fP15V0p0K



Casal ficou dois dias viajando até chegar ao destino final #Correio24h pic.twitter.com/G6AddO1OHt — Jornal Correio (@correio24horas) February 28, 2023