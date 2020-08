Internacional oficializa venda de Bruno Fuchs para o CSKA Moscou

A diretoria do Internacional oficializou, nesta terça-feira (25), a venda do zagueiro Bruno Fuchs ao CSKA Moscou, da Rússia. O anúncio foi uma mera formalização a partir da resolução de pequenas pendências, tanto que o jogador já havia se despedido da torcida em publicação nas redes sociais.

"O Sport Club Internacional e o CSKA Moscou concluíram os detalhes para a venda do zagueiro Bruno Fuchs para o clube russo Formado no Celeiro de Ases, Fuchs disputou 22 jogos com a camisa colorada. Fica o agradecimento por ter honrado o nosso manto desde as categorias de base e o desejo de sucesso na sequência da carreira. Obrigado, Bruno Fuchs!", anunciou o clube

O time russo vai desembolsar 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 53 milhões) pela aquisição de Bruno Fuchs. E o negócio pode ser acrescido em 1,5 milhão de euros (R$ 10 milhões) caso metas de produtividade sejam alcançadas pelo zagueiro.

Antes da negociação, o Inter detinha 70% dos direitos econômicos de Bruno Fuchs. Agora, mesmo após o acordo ser selado, será com participação de 20% sobre o jogador de 21 anos.

Formado nas divisões de base, Bruno Fuchs teve breve passagem pela equipe profissional do clube, tendo feito a sua estreia em julho de 2019, ano em que também foi campeão nacional de aspirantes pelo Inter. Pelas seleções de base do Brasil, venceu o Torneio de Toulon no ano passado. Já no início de 2020, fez parte da equipe que conseguiu a classificação para a Olimpíada de Tóquio.