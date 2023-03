Internacional: Pianista inglês Peter Culshaw leva jazz, bossa e música experimental gratuita a Salvador

Tem atração internacional no Jazz na Avenida, que vai receber no próximo sábado (1º), às 19h, o pianista e arranjador inglês Peter Culshaw, que está em turnê pelo Brasil com seu show “Aeroclub”. O músico apresenta repertório comcanções autorais cantadas em inglês onde se mesclam, jazz, afro beat e rock progressivo.

A banda é formada por: Peter Culshaw (piano e voz), Felipe Guedes (guitarra), Angelo Santiago (baixo) e Tadeu Mascarenhas (teclados). No vocal, Diane Lou Azô, acompanhada por Vanessa Melo (clarineta), Gabi Guedes e Jadson Baldoino (ambos na percussão).

“A proposta se originou de um sonho que tive há muito tempo enquanto delirava de febre: Eu vivia em Salvador no início dos anos 80 e fazia um som com os melhores músicos da Bahia, misturando minhas influências de Fela Kuti, Serge Gainsburg com Tropicália e samba. Decidi, então, realizá-lo”, resume.

O resultado desse delírio febril anglo-baiano é uma tentativa experimental bem sucedida de fundir sonoridades e timbragens, sem esquecer do groove, ora flertando com o samba, ora com o soul e o jazz. Imperdível. O ingresso é 1 kg de alimento ou pix solidário (pague quanto puder).