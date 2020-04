Internado em estado grave, menino se cura da covid-19 em Salvador

(Foto: Divulgação)

Um menino que estava internada em estado grave com covid-19 recebeu alta, no Martagão Gesteira, em Salvador, nesta semana. A assessoria do hospital informou nesta quinta-feira (20) que, após passar por cuidados intensivos na UTI Pediátrica da unidade, a criança teve uma melhora importante do quadro clínico e seguiu com tratamento, internado na enfermaria.

Em seguida, recebeu alta hospitalar. Agora curado, o menino continuará sendo acompanhado por uma equipe médica para tratamento de comorbidade apresentada junto à covid-19, informou o hospital.

Para tratar os casos suspeitos e confirmados da covid-19, o Martagão destinou uma enfermaria inteira e uma UTI com dez leitos, contratualizados com Prefeitura de Salvador.

Até esta quinta-feira, já foram investigados 57 casos no local, sendo três confirmados, 47 negativos e sete que ainda aguardam resultado. Dos casos confirmados, esta criança foi a primeira a ter alta hospitalar.

Em nota enviada à imprensa, o Martagão ressaltou que, diante da pandemia global do coronavírus (covid-19), foram adotadas todas as medidas preventivas para garantir a segurança dos pacientes, familiares e colaboradores, de modo a combater o contágio e transmissão do novo Corona vírus dentro da unidade.

Dentre as ações, destacam-se: suspensão de todos procedimentos e consultas eletivos; reforço das ações de higienização das dependências da unidade; ampla conscientização de profissionais e acompanhantes para ações preventivas; suspensão de ações e eventos que provoquem aglomeração de pessoas; restrição no número de acompanhantes e tempo de visita aos pacientes; e disponibilização de EPI’s (equipamentos de proteção individual) pra equipe assistencial e treinamento para uso correto.

"O hospital salienta, também, que as ações de contingência são atualizadas constantemente de acordo com o estágio da pandemia, conforme as orientações do Ministério da Saúde, Sesab (Secretaria Estadual de Saúde) e secretaria municipal de saúde", finaliza a nota.