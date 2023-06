Internado há 10 dias, Sidney Magal tem alta médica após pico de pressão

Após 10 dias internado, o cantor Sidney Magal, de 72 anos, teve alta do Hospital do Coração (HCor), na Zona Sul de São Paulo, nesta terça-feira (6). O artista precisou ficar na unidade hospitalar após um "pequeno sangramento espontâneo agudo no cérebro", conforme o boletim médico.

Ele passou mal durante um show em São José dos Campos, com uma crise hipertensão arterial. De acordo com a assessoria do hospital, a alta do cantor se deu após o bom estado de saúde após os dias internado.

"O paciente Sr. Sidney Magal recebeu alta hospitalar no dia de hoje, em bom estado geral, sem sequela funcional", informou o boletim médico.

Durante a internação, Magal gravou um vídeo e explicou para os milhares de fãs que passou muito mal durante a apresentação, que poderia ter se tornado algo muito mais grave caso ele não fosse atendido a tempo.

"Na hora foi uma alta muito grande de pressão, e imediatamente quando fui atendido foi detectado um pequeno acidente vascular que poderia ter se tornado uma coisa muito grave caso não tivesse sido atendido prontamente", contou.