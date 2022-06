Internado, Luciano Szafir tem alteração não prevista no intestino

Internado desde o dia 16 de maio, Luciano Szafir passou por uma alteração não prevista no intestino. O artista foi submetido a uma cirurgia para a remoção da bolsa de colostomia.



Sem dar mais detalhes sobre a alteração, a assessoria de imprensa de Luciano confirmou que ele segue no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, sem receber alta. "Ele ainda está em recuperação. Sem previsão de alta, por enquanto".



O boletim médico afirma que o pai de Sasha continua estável: "Luciano Lebelson Szafir foi internado eletivamente no Hospital Copa D'Or para cirurgia de fechamento de colostomia. Procedimento cirúrgico realizado sem intercorrências. Apresenta quadro de saúde estável e segue em recuperação. Vem sendo acompanhado pelo Dr. João Pantoja e Dr. Carlos Saboya".



Em junho de 2021, Szafir chegou a ser intubado devido às complicações da covid-19. Na ocasião, ele ficou aproximadamente um mês internado no Rio.