Internautas acusam Patrícia Poeta de debochar de Manoel Soares: ‘Constrangido’

Os nomes de Patrícia Poeta e Manoel Soares voltaram a ser assunto nesta quarta-feira (5) nas redes sociais. A jornalista parou a apresentação das pautas do programa e se dirigiu a Manoel dizendo: “Antes, deixa eu dar bom dia para o meu parceiro. Bom dia, parceiro. Deixa eu ir na câmera certa aqui”. O apresentador, cumprimentou a colega, mas não disfarçou o desconforto com a atitude.

A situação não passou despercebida pelos internautas, que acusaram Patrícia de ter sido debochada com o apresentador. No começo da semana outra atitude da jornalista gerou uma polêmica após ela interromper seu Manoel ao vivo.

“Claramente ela debochando e forçando e ele constrangido. Não entendo como um cara de talento como o Manoel aceita passar por isso. Entendo que ele precisa ser resistência. Mas ele tem talento de sobre pra galgar lugares melhores e um ótimo ambiente de trabalho! A mulher não deixou nem ele responder o bom dia”, comentou uma internauta.

“O problema não é ir na câmera certa, não. O problema foi que você muito mal educada mesmo, e vendo vídeo percebo que você não teve a humildade de reconhecer o grande erro que cometeu”, disse outro fã da atração.

Veja o vídeo:

Sabe quando você trabalha numa empresa de brancos e aí eles te cumprimentam usando várias gírias desconexas porque acham que você se comunica só assim? Pois bem. pic.twitter.com/S2GZr46e4t — Aretha (@arethasoyombo) April 5, 2023

A apresentadora Patrícia Poeta, de 46 anos, foi criticada nas redes sociais após interromper o jornalista Manoel Soares , de 43, durante o programa Encontro desta segunda-feira (3).

Nas imagens, é possível ver que Manoel ainda tentou continuar, mas Patrícia pediu “um instantinho” para ele e passou na frente das câmeras. Em seguida, ela explicou que precisava de ajuda de alguém para solucionar o problema. Usuários das redes não gostaram do comportamento da jornalista.

Através da assessoria de imprensa, Patrícia Poeta se defendeu: “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo…”.

Os telespectadores apontam que os dois apresentadores não ficam à vontade um com o outro no palco. Apesar disso, Manoel e Patrícia sempre afirmaram que são bons amigos.