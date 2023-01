Internautas se chocam ao saber que Fred do BBB 23 não é o ex-Flu

Os integrantes do Big Brother Brasil 23, da TV Globo, foram revelados na última quinta-feira (12). Entre eles, está Fred, que faz bastante sucesso com o canal Desimpedidos. Mas, após o anúncio dos participantes, houve quem achasse se tratar de outra pessoa.

Vários internautas confessaram nas redes sociais a surpresa em descobrir que o youtuber Fred não é o ex-jogador Fred, ídolo e hoje diretor do Fluminense. O novo brother, na verdade, é jornalista e influenciador, e foi casado com Bianca Andrade, a Boca Rosa, que esteve no BBB 20. Os dois são pais de Cris, de 1 ano e meio.

"Eu jurava que o Fred do Fluminense era a mesma pessoa que esse Fred Desimpedidos, tipo de verdade", escreveu uma pessoa, no Twitter.

Essa não é a primeira vez que confundem os dois. Aliás, o Fred youtuber, na verdade, se chama Bruno Carneiro Nunes. Mas ganhou o nome artístico quando entrou no Canal Desimpedidos, onde trabalha até hoje. Achavam ele parecido com o ex-jogador. Ele até tentou seguir carreira nos gramados, mas não emplacou.

Eu to chocada que ele não é o Fred do Fluminense, sempre que eu via alguma notícia sobre o Fred ficava pensando “nossa como q ele bota e tira os dreads tão rápido?”



PQP https://t.co/BHfQ9D3Z4e — sol (@_maaaruk) January 13, 2023

eu jurava que o fred do fluminense era a mesma pessoa que esse fred desimpedidos tipo de verdade pic.twitter.com/GkrWOq5hsf — triz (@trizoles) January 12, 2023

Meu mundo caiu: o Fred da Boca Rosa NÃO É o Fred jogador de futebol ???????????????? — paulete ???? (@iampmilanez) January 12, 2023

E eu batendo no peito dizendo que o Fred que vai entrar no BBB23, era o Fred do Fluminense. Após uma discussão sozinha com meu boy, no qual ele só ria e eu ficava mais puta ainda. Descobri que são pessoas diferentes ???? — Nane Medusa (@nanemedusa) January 13, 2023

COMO ASSIM FRED NÃO É O FRED JOGADOR ?? Eu fui na despedida do fred no jogo do fluminense achando que era ex da boca rosa pic.twitter.com/1dqpZIRNJx — Igor ???? (@prismadao) January 12, 2023

A menina aqui:

- Ai, não gosto desse Fred que foi pro BBB. O ex da Boca Rosa.



- Por que separaram, amiga?



- Num sei... ele é mulherengo.



- Ai, não sei quem é...



- Aquele do Fluminense, mana!



Coitado do Fred.... rsrs pic.twitter.com/T4GY79osaq — caboquisse (@caboquisse1) January 12, 2023

acabei de descobrir que o fred ex-jogador do fluminense NÃO é o mesmo fred so bbb 23 marido da boca rosa e estou em choque — gabrelle (@moraisgabre) January 11, 2023

como assim o Fred que tem um filho com a Boca Rosa não é o ex jogador Fred do Fluminense???????

JURO, EU SEMPRE ACHEI QUE ERA E ACABEI DE DESCOBRIR QUE NÃO pic.twitter.com/djDjMJdbGc — luys (@chemshardy) January 12, 2023