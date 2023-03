Intertemporada forçada permite Vitória focar no condicionamento físico

Depois de 19 jogos realizados em três meses, o Vitória está tendo a oportunidade de focar apenas nos treinamentos. As eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste resultaram em uma intertemporada forçada. Incomodado com o pouco tempo para treinar logo que foi contratado, o técnico Léo Condé está aproveitando para dar ênfase ao condicionamento físico dos atletas.

"A gente não tinha esse tempo para treinar, a equipe estava sentindo muito. Passavam 15 ou 20 minutos do segundo tempo e não tinha mais força para jogar. É em cima disso que a gente está trabalhando nesse primeiro momento. Trabalhando muito questão de força e resistência. Esta semana vamos trabalhar muito resistência. Depois, nós vamos ter três semanas para trabalhar em cima da equipe para que possa chegar na estreia num nível físico bom e também de maneira mais organizada”, explicou o treinador ao site oficial do Vitória.

O foco na preparação física está sendo tão grande que Léo Condé optou por não interromper o planejamento para a intertemporada. O elenco principal segue treinando na Toca do Leão e a equipe sub-20 é quem vai representar o clube no jogo de despedida da Copa do Nordeste, contra o Campinense, quarta-feira (22), às 21h30, no estádio Amigão, em Campina Grande. Apenas os jogadores revelados na base, mas que já integram o profissional, viajaram para reforçar o time comandado pelo técnico Laelson Lopes.

Nesta terça-feira (21), o preparador físico do Vitória, Diego Kami Mura, explicou como o trabalho de condicionamento está sendo realizado na Toca durante a intertemporada.

"Nesse primeiro momento, a gente tem explorado o máximo de todas as valências físicas de todos os atletas. No segundo momento entra muito a característica de cada atleta. No terceiro momento entra a parte técnica e tática do Léo (Condé), de utilizar os atletas da melhor forma do que ele pensa no jogo", disse Kami Mura.

"A gente vinha de muitos jogos. Tanto que a gente fez de oito a nove jogos sem nenhuma semana aberta. A gente recuperou, preparou para o jogo, jogou, recuperou, preparou para o jogo, jogou. A gente não teve tempo de fazer nenhum processo de aquisição em relação a condicionamento físico", lamentou. "Desde a semana passada, que a gente teve a semana aberta, aí a gente procurou direcionar os trabalhos para trabalhos de força, de potência, para a gente começar bem essa Série B", completou o preparador físico rubro-negro.

Kami Mura também comentou sobre a queda de rendimento do time do Vitória nos jogos disputados nos primeiros três meses do ano.

"Entram muitos fatores. É difícil até explicar. Sei que torcedor tem essa ânsia que o time toma gol no segundo tempo, toma gol no final, ficou até culturalmente marcado que se perde é porque não correu. Mas se analisar os dados, o time que perde geralmente é o time que mais correu. Muitas vezes a gente tem uma ilusão de ótica porque precisa olhar os dados de maneira mais fria".

O Vitória estreia na Série B do Brasileiro em 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão. "Tudo que a gente tem feito agora, essa intertemporada, é pensando no longo da competição da Série B, que é um campeonato complicado na questão de logística. Não só o Vitória, mas todos os clubes sofrem com isso. É um campeonato em que, de repente, você joga na terça em Salvador e vai jogar no Sul na sexta, depois vai jogar aqui e só no próximo sábado. É um campeonato que tem suas peculiaridades", afirmou Kami Mura.