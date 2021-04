Inverno tropical combina com looks leves

No mês de abril já é esperado: a chuva vai aparecer. E é bom estar preparado para ela. Isso quer dizer produções pensadas para se proteger sem se esquentar, até porque outono soteropolitano não é sinônimo de frio. Mas já dá para tirar do guarda-roupa o casaco leve, a parka impermeável ou qualquer peça criativa que dialogue com o clima e esteja esquecida. Nesse editorial, propomos sobreposições cheias de estilo, nas quais o equilíbrio é o elemento chave. Sombrinha na mão e se prepara que a chuva vai cair.

A favorita

Se tiver que escolher uma sobreposição que seja a parka impermeável. Leve e cheia de bossa, essa camuflada faz um mix perfeito com a calça de animal print. Nos pés, oxford com salto para proteger melhor.

Mix invernal

Para enfrentar o outono baiano, o tricô levinho é um bom companheiro. Escolhemos um maxi cardigã para somar ao vestido estampado bem fresco. Para arrematar, um cinto dourado com toque glam.

Esportivo

O moletom é um clássico que nunca deixa de estar presente nos looks invernais. Para dar um toque esportivo, nada como a bermuda biker para deixar tudo mais fresco.

