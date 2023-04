Inverno vem cheio de cores e estampas

Novo tempo

A moda já lançou seu radar para o Inverno e quem está esperando uma estação sem cores e estampas pode começar a ressignificar seus conceitos. Prova disso é a nova coleção da marca Dress To (dressto.com.br), batizada de Tempo, que celebra os 20 anos da marca fluminense. Prints que fizeram parte da história da brand retornam com uma pegada mais boêmia, apostando em um decorativismo nostálgico, no handmade, e também em outras interpretações fashionistas cheias de bossa.

Cowgirl

Se tem uma bota queridinha do momento, é o modelo western. E quando mais decorada a peça, mais ganha pontos entre a tribo que não tem medo de ousar. O vixe amou esse achadinho, no estilo texana, que você leva para casa por R$ 397. Onde achar? E-commerce da Marinho Shopping (marinhoshopping.com)

Hit da vez

A bolsa puffer a tiracolo é aquela peça "tem que ter" da temporada. Ela é uma variação da baguete com bastante personalidade e casa muito bem com qualquer lookinho esportivo. Dá só uma espiadinha no lançamento da Adidas, que custa R$ 299, e você arremata na lojinha virtual da Dafiti (dafiti.com.br)

Adote já

Um cinto pode ser um coadjuvante, mas quando é bem pensado na produção, faz toda a diferença. Então, se o intuito é descolar um modelo bem fininho, boa ideia é adotar um com um adorno diferente, como esse lançamento garimpado no e-commerce da Luz Camila (luzcamila.com.br). Preço: R$ 49,99

Eles em cena

Boys descolados estão lacrando real oficial usando bermudas cargos, que são confortáveis, utilitárias e tem aquele tom mais fashion, como esse achado da Shopee (shopee.com.br), que ainda é amigo do bolso - custa R$ 55. Dica de stylist: aposta em uma blusa cropped se o intuito é um look mais vanguardista, para um visu bafônico.

Casa cor

Um banco colorido injeta de imediato aquela graça a um cantinho específico da casa. Esse modelo da Tok&Stok ( tokstok.com.br) acaba sendo um curinga, porque cumpre desde a simples função de sentar, como fica um charme sendo base para um amontoado de livros. Custa R$ 189,9





Nota 10: A turma antenada botou mesmo o umbigo de fora. E a moda dos anos 2000 reina, com calças de cintura baixas, em modelos diversos, indo do jeans ao cargo

Nota 0: Um homem entrou em um evento de moda que acontecia em uma loja e começou a beijar a mão de todas as mulheres presentes, numa atitude invasiva e completamente repudiante. De última!