Investigado por agressão, atacante Clayson fica fora de jogo do Bahia

Fora da estreia do time principal do Bahia na temporada, durante confronto com o Doce Mel, na noite desta quarta-feira (26), pelo Campeonato Baiano, o atacante Clayson ainda aguarda a definição sobre o seu futuro no tricolor.

De acordo com o Bahia, o atacante está sendo preservado dos jogos enquanto o inquérito policial no qual ele foi acusado de agressão contra uma mulher não é concluído. A decisão foi tomada em comum acordo entre clube e jogador.

Clayson voltou ao Bahia após ter sido emprestado pelo Cuiabá na temporada passada. O atacante participou normalmente da pré-temporada, sendo utilizado pelo técnico Guto Ferreira no jogo-treino com o Camaçari. O contrato dele com o tricolor vai até o final de 2022.

A acusação de agressão aconteceu no final do ano passado, quando ele ainda estava no Cuiabá. A vítima teria sido uma dançarina. Em depoimento, a mulher de 22 anos contou que estava com Clayson, outros dois homens e duas mulheres em um motel. Em determinado momento, o jogador teria quebrado uma garrafa e a agredido.

A vítima então teria ido para um hotel onde tentou suicídio cortando o pescoço e ingerindo remédios. Ela foi socorrida para o Hospital Municipal de Cuiabá. Durante as investigações, algumas testemunhas negaram que o atacante tenha cometido as agressões citadas.

Na época do ocorrido, o Cuiabá soltou nota onde informou que Clayson havia confessado a agressão O jogador chegou a ser afastado do elenco e devolvido ao Bahia. Dias depois, Clayson usou as redes sociais para negar o suposto crime e garantiu que é inocente.

"Clayson é um jogador que tem contrato com o clube. Estamos aguardando sobre a realização do inquérito. A partir daí vamos analisar a situação do atleta a os impactos que isso causa no clube, como qualquer tema sensível merece", explicou o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, durante a apresentação do planejamento do Esquadrão para a temporada.