Investigado por golpe em loja de ar-condicionado é preso em Salvador

Um homem acusado de aplicar um golpe de R$ 56 mil em uma loja de ar-condicionado em Salvador foi preso nesta quarta-feira (7), em Salvador, por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber). As investigações mostram que ele, com ajuda de uma funcionária da loja, fez três compras em nome de clientes com cadastro inativo, diz a polícia.

A empresa percebeu a fraude e registrou o caso na 6ª Delegacia (Brotas), que pediu apoio da DreofCiber. O delegado Charles Leão, titular da unidade, explica como funcionou o golpe. “A funcionária verificava os cadastros das pessoas inativas, gerava a compra a ser paga por boleto e conseguia retirar os eletrodomésticos da empresa".

O preso foi autuado por estelionato e associação criminosa. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

O acusado segue custodiado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), à disposição da Justiça. A funcionária, que já foi identificada, segue sendo investigada.