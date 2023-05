Investigador da Polícia Civil morre em acidente no Pernambuco

Um investigador da Polícia Civil morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (8) no município de Cabrobó, que fica no sertão pernambucano. Ele conduzia uma moto Honda Bros quando bateu em uma caminhonete SW4 na BR-428. O policial morreu no local do acidente.

O motorista do carro perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ele não ficou ferido. As causas do acidente não foram divulgadas.

Ed Alves de Araújo era lotado na Delegacia Territorial de Chorrochó, no norte da Bahia. Em nota, a Polícia Civil da Bahia lamentou a morte do investigador. "A Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito, une-se a colegas, amigos e familiares ao luto", diz o texto.