Penso em investir em LCI e LCA. É um bom caminho? Como posso ter acesso a esse tipo de investimento? Antônio Matos

Olá Antonio. As LCIs e LCAs são Letras de Crédito, títulos de renda fixa emitidos pelos bancos para captação de recurso, e uma de suas características que atrai muitos investidores é a de não sofrerem tributação de imposto de renda. A principal diferença entre esses dois investimentos é a sua finalidade: os recursos captados com a comercialização de LCIs são repassados para financiamentos imobiliários. As LCAs, por outro lado, são destinadas ao financiamento de projetos do setor do agronegócio. Se um agricultor vai a uma instituição financeira buscar crédito para comprar sementes ou equipamentos, esse valor pode ser financiado com recursos vindos das LCAs emitidas e comercializadas pelo banco. Da mesma forma, se alguém precisar financiar um imóvel, o dinheiro emprestado pelo banco pode vir de investidores que aplicaram em LCI. Portanto, investir em letras de crédito é sim um bom caminho, pois além de não tributar imposto de renda, tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, uma segurança a mais para quem investe. Para ter acesso basta procurar a instituição financeira com a qual você possua relacionamento. Fique atento às taxas de remuneração. O CDI é a principal referência.





Edísio, onde aplicar os R$ 500 do FGTS? Renato Oliveira

Olá Renato. São muitas as opções de investimento para o recurso do seu FGTS, sem contar que essa atitude pode representar uma grande virada financeira. As vezes as pessoas acham que não é possível investir se o valor for pequeno, lendo engano, existem opções de investimento, além da Caderneta de Poupança, possíveis de iniciar com valores a partir de R$ 30, com a mesma segurança e uma rentabilidade um pouco melhor que a poupança. Uma boa opção de investimento para esse valor é o Tesouro Direto. Aplicar em títulos públicos é sempre uma alternativa a considerar, pois a segurança e a diversificação são fortes fatores de decisão. Atualmente, com a queda da taxa básica de juros da economia, os produtos de renda fixa, a exemplo dos títulos públicos, têm reduzido sua rentabilidade, mas ainda continuam sendo produtos confiáveis e adequados para investidores mais conservadores. Existem produtos mais rentáveis, porém, são mais arriscados e vulneráveis às variações do mercado financeiro, portanto, recomendo que avalie seu perfil e depois decida a melhor alternativa para seus investimentos.





Qual o segredo de um bom investidor? Como melhorar minha carteira? Penso em partir para aplicações mais arriscadas e fora do conforto do Tesouro Direto. João Tavares

Olá João. Há aproximadamente três anos que o Banco Central vem adotando uma política de redução da taxa básica de juros, a SELIC, que é a principal referência para as taxas de remuneração dos produtos de renda fixa, inclusive de títulos públicos. Por essa razão que os investidores, inclusive você, têm buscado alternativas mais rentáveis, migrando para produtos do mercado de renda variável na tentativa de melhorar a rentabilidade de seu patrimônio. Essa é uma alternativa aceitável. Contudo, é importante ter atenção e cautela para não alocar os recursos em produtos com elevado nível de volatilidade e acabar perdendo dinheiro nessas operações. Recomendo que não migre direto para produtos como ações ou fundos de ações, experimente opções menos arriscadas, como os fundos multimercados e os fundos imobiliários, que são mais voláteis que a renda fixa, mas bem menos que os investimentos em ações. É uma forma de ir se acostumando com as variações desse tipo de mercado, sem sofrer tanto com os altos e baixos que os produtos mais agressivos têm. Mas independentemente do caminho a seguir, busque sempre se informar e se for preciso solicite a ajuda de um especialista para não expor seu patrimônio de forma desordenada.