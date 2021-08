Investir no exterior pode ser alternativa para escapar da desvalorização do capital 

Cresce a cada dia o número de brasileiros que estudam alternativas para fazer o dinheiro render e o mercado financeiro é uma dessas opções. No amplo campo de possibilidade que este ambiente de negócios tem a oferecer, apostar em empresas no exterior tem atraído uma atenção crescente. Especialistas apontam que entre as vantagens de direcionar os aportes para os mercados estrangeiros estão a exposição a moedas mais fortes, ambiente mais competitivo e propício aos negócios, além da proteção contra as crises econômicas internas que provocam a desvalorização do real, ajudando, assim, a proteger o capital investido.

De acordo com André Araújo, Head da Filial de Salvador da corretora de investimentos Guide, a possibilidade de escapar de eventuais convulsões econômicas nacionais é um importante diferencial da modalidade. “Investir em ativos internacionais faz parte da diversificação que procuramos propor aos nossos clientes, seja por uma oportunidade ou mesmo por proteção”, explica.

“Cabe aos nossos guias apresentar uma estratégia completa, global e que faça total sentido e aderência aos objetivos dos clientes. Pontos de atenção como o desafio fiscal que o Brasil enfrenta e as eleições presidenciais de 2022 trarão bastante volatilidade para o mercado interno”, completa.

Ao contrário do que se pensa, não é necessário se encaixar no perfil mais arrojado para investir em ativos financeiros de outros países, segundo André. De acordo com o especialista, ampliar a carteira de investimentos para o exterior é possível mesmo para os investidores mais conservadores. “Isso é possível pois esses investimentos não se limitam apenas a empresas específicas. Podem abranger investir pela moeda pelos rendimentos dos títulos de Renda fixa, por índices de bolsas de todo o mundo ou em índices específicos, como na tão falada Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG)”, afirma.

Quanto aos cuidados na hora de planejar a sua carteira de investimentos no exterior, o Head da filial da Guide em Salvador afirma que as precações devem ser as mesmas dos aportes locais “como em qualquer outra estratégia que compõe a diversificação. Saber se o produto se enquadra ao perfil do cliente, se faz sentido e está alinhado com o propósito definido para o recurso, além de reforçar os riscos e qual ferramenta deverá ser utilizada”, aponta.

André ainda explica que na Guide os assessores dispõem de ferramentas para acessar o mercado estrangeiro. Fundos de Investimento com estratégia especificamente internacional, Operações Estruturadas como COE e relatórios que permitem acompanhar a valorização das ações da Disney, por exemplo, ou investir em BDRs através da Carteira Recomendada são os mais procurados.

Assessoria especializada

Entrar no mercado financeiro sem tomar os devidos cuidados e conhecimentos pode ser uma decisão arriscada. Para evitar que o sonho de investir e aumentar os ganhos possa se tornar um verdadeiro pesadelo, a Guide conta com profissionais capacitados para ajudar no alcance dos objetivos de cada investidor, seja ele iniciante ou experiente.

No caso da terapeuta Adriana Borges, que já conhecia outras modalidades de investimento por ter trabalhado como bancária por muitos anos, a assessoria da Guide foi fundamental para que ela não viesse a cometer erros em território que ela ainda não dominava. “Fui bancária por 20 anos, os mercados financeiro e de investimentos faziam parte da minha vida, assim eu conheci a Guide”, relembra.

“Virei cliente em 2020 e minha relação tem sido a melhor possível: transparência, agilidade, excelentes opções de investimento e a assessora que me atende tem muito conhecimento de mercado, é acessível e me transmite segurança. Estes fatores fazem eu me sentir muito mais satisfeita”, completa.

Para André, o sucesso da Guide e seus clientes têm se dado por esse atendimento personalizado e o cuidado para atender os objetivos de cada investidor da maneira mais objetiva e sem promessas falsas. “A Guide Investimentos é uma das maiores corretoras do país, presente nas principais capitais e em mais de 40 cidades. Nosso principal diferencial são nossos guias, nossa forma de prestação de serviço, a curadoria que fazemos com produtos e toda a estrutura e suporte que disponibilizamos tanto para o guia como para o cliente”, diz.

“Sempre buscamos entender qual o propósito do recurso para o cliente para não o expor a riscos desnecessários e atuar de forma ativa, apresentando produtos diferenciados e que fazem sentido para o objetivo dele. Não é uma corrida de 100 metros e sim uma maratona que deve ser feita junta, guia e cliente”, afirma.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.