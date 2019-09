Invicto com a camisa tricolor, Ronaldo comemora início no Bahia

Titular no triunfo sobre o Vasco, o volante Ronaldo comemorou o bom momento no Bahia. Nos quatro jogos que ele fez com a camisa tricolor, o Esquadrão não perdeu. Foram dois triunfos e dois empates.

No Brasileirão, o Bahia ostenta a invencibilidade de oito jogos. Com 30 pontos, o tricolor entrou de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores.

“Graças a Deus estamos fazendo uma boa campanha no Brasileirão e o meu objetivo desde o início foi chegar para contribuir da melhor maneira possível. Sempre me dediquei e trabalhamos forte pra fazer o Bahia subir cada vez mais na tabela”, afirmou Ronaldo.

Na manhã desta terça-feira (10), o elenco tricolor se reapresentou no Fazendão e iniciou a preparação para a partida contra o Fortaleza, no próximo domingo (15), às 16h, na Fonte Nova, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.