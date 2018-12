Invicto, Vitória conquista tricampeonato baiano de basquete

O time masculino de basquete do Vitória conquistou, de forma invicta, o tricampeonato baiano consecutivo. A equipe venceu, no último domingo (9), o Fênix Cajazeiras por 86 x 67 no Clube Adelba, em Patamares.

Sem perder nenhuma partida no torneio, o grupo conquistou o troféu com jogadores que também foram campeões estaduais de 2016 e 2017. O time, comandado pelo técnico Gustavo Aurino, contou com Júnior, Jonathan Calmon, Victor Palma (Vitinho), Arthur, Ícaro, Levi, Japa, Marcelo Roque, Assunção, Lázaro e Edu Mariano. O título dá ao Vitória uma vaga na Copa do Brasil de 2019.

Também disputaram a fase final duas equipes do Grupo do Interior: a Liga Bonfinense de Basquete (LLB) e o Clube São Francisco (CSF). No sistema quadrangular, todos se enfrentaram e o melhor colocado levou a taça.

*Participante da 13ª turma do programa Correio de Futuro, com supervisão do Editor Herbem Gramacho.