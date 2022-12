IPCA de novembro é o menor para o mês desde 2018, mostra IBGE

A alta de 0,41% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em novembro foi a menor taxa para o mês desde 2018, quando caiu 0,21%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês de novembro de 2021, o IPCA tinha sido de 0,95%.



A taxa em 12 meses passou de 6,47% em outubro para 5,90% em novembro. O resultado foi o mais baixo desde fevereiro de 2021, quando estava em 5,20%.



De acordo com o IBGE, a taxa acumulada pela inflação no ano até novembro ficou em 5,13%.



A meta de inflação perseguida pelo Banco Central para este ano é de 3,5%, com teto de tolerância de 5%.