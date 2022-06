Irandhir Santos anuncia retorno às gravações de 'Pantanal' após acidente e cirurgia

O ator Irandhir Santos, intérprete de José Lucas em Pantanal, anunciou nesta quarta-feira (23) que em breve voltará ao trabalho após se afastar nas últimas semanas para passar por cirurgia devido a um queda de cavalo durante as gravações da novela.

Em suas redes sociais, relatou que tudo correu bem na cirurgia e que voltará a gravar em breve. "Agradeço as diversas mensagens que tenho recebido. Estou bem. A cirurgia aconteceu há algumas semanas e ocorreu muito bem. Já iniciei a fisioterapia e retornarei ao trabalho logo mais. Zé Lucas, afinal, tem uma sela de prata para disputar", escreveu no Stories do Instagram.

Irandhir ficou hospitalizado em um hospital em Recife e agora faz sessões de fisioterapia.