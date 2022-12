Irmã de CR7 pede que craque deixe a seleção: "Vem para tua casa"

Uma das irmãs de Cristiano Ronaldo não gostou nem um pouco do fato do craque ficar no banco de reservas da seleção de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar disputada contra a Suíça.

Por decisão do técnico Fernando Santos, CR7 iniciou, pela primeira vez, uma partida de Mundial entre os suplentes. No lugar dele foi escalado Gonçalo Ramos, autor de três tentos na goleada por 6x1 contra a Suíça, que carimbou a vaga portuguesa para as quartas de final do torneio.

Nesta quarta-feira (7), Kátia Aveiro usou sua conta pessoal no Instagram para registrar sua indignação com a presença de Cristiano Ronaldo no banco de reservas. A irmã do craque chegou a pedir que ele deixasse a seleção portuguesa e voltasse para casa por conta do ocorrido.

"Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio. Queria tanto que ele não fosse mais para lá. A gente já sofreu que chegue (eles nunca irão saber o quanto). Tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és… Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada Ronaldo", escreveu Kátia Aveiro em um trecho da postagem.

Elma Aveiro, outra irmã de Cristiano Ronaldo, também usou a web para falar sobre o incômodo da família. "Agora não podemos mandar se f*** quem a gente quer. Vergonha fazer esta humilhação a um homem que deu tanto. Mas eu mais tarde vou ver muita coisa", afirmou.