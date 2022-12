Irmã de Cristiano Ronaldo dispara: 'Pior Copa de todos os tempos'

Irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro detonou a Copa do Mundo do Catar. Após o tricampeonato da Argentina - e a consagração de Lionel Messi -, a cantora fez um desabafo nas redes sociais e reclamou do torneio. Mas também parabenizou a equipe campeã, e rasgou elogios a Mbappé.

"Pior Copa de todos os tempos... Que nos presenteou felizmente com uma grande final. Que jogo. Parabéns à Argentina. Mbappé, surreal este menino. Que futuro brilhante te espera... Incrível", publicou.

Mensagem postada por uma das irmãs de CR7

(Foto: Reprodução)

Katia Aveiro já havia chamado atenção durante a Copa, por ter falado para CR7 deixar a seleção de Portugal e voltar para casa. O pedido aconteceu após o craque começar no banco nas oitavas de final, na vitória sobre a Suíça.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo teve um fim de ano para esquecer. Ele marcou apenas um gol no Mundial do Catar, e foi reserva em dois jogos. Além disso, teve seu contrato rescindido com o Manchester United, após uma entrevista polêmica e cheia de críticas. Para piorar, ainda viu o título ir para a Argentina de Messi, seu rival histórico em campo.