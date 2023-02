Irmã de influencer que morreu afogado diz que ele 'nos chamou, sorriu e afundou'

Aline Netto, irmã do influencer Gabriel Netto, relembrou como foram os últimos momentos do irmão, que morreu afogado em uma represa de Minas Gerais no último sábado (4).

“A gente estava lá na represa, aí ele foi nadar e me chamou para tirar foto dele. Eu tirei a foto dele e fui tirar minha. Nisso, ele falou: ‘Ô, Wesley – que é um amigo dele. Ô, Aline’. Em seguida, sorriu e afundou”, relata a irmã em entrevista ao portal Bhaz.

Segundo Aline, ela e os amigos pensaram que tratava-se de uma brincadeira, por isso não pularam na água para salvá-lo. Alguns instantes depois, quando perceberam que o jovem não retornava à superfície, eles tentaram resgatá-lo.

Um dos amigos do influencer mergulhou e, após um tempo, o encontrou na água. “Ele achou o Gabriel bem no fundo, mas já sem vida”, explica Aline.

O corpo do jovem foi enterrado neste domingo (5).