Irmã de Neymar é criticada após ser flagrada com corpo diferente do Instagram

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, apareceu na Avenida para desfilar através da escola de samba do Salgueiro, no Rio de Janeiro. A influenciadora, no entanto, foi duramente criticada após ser flagrada com o corpo real no Carnaval, diferente da foto publicada no Instagram.

Segundo Rafaella, em conversa à imprensa antes de desfilar, a irmã do jogador realizou uma lipoaspiração duas antes do desfile, para tentar eliminar algumas gorduras na barriga.

Com isso, ela também não participou dos ensaios técnicos e quase não desfilou na Sapucaí, segundo o site Extra. Por causa da recuperação do procedimento estético, Rafaella apareceu mais inchada que o normal.

O corpo da influenciadora acabou virando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira (21). Essa é a segunda vez que Rafaella recebe críticas durante o desfile. Ano passado, a irmã de Neymar foi duramente criticada por não saber sambar.

"Não achei justo ter um lugar de musa sem poder me dedicar o que a escola merece. Eu morei fora muito tempo no ano passado e não pude estar presente. Até falei que eles podiam me arrumar uma camisa em qualquer lugar só para eu torcer", disse Rafaella.