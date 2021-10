Irmã de Neymar, Rafaella alfineta Galvão: 'Idiota será ele ou você?'

Um áudio vazado durante o empate sem gols entre o Brasil e a Colômbia, no último domingo (10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, está gerando burburinho nas redes sociais. Nele, Galvão Bueno teria, supostamente, chamado Neymar de 'idiota'. Após a repercussão, a irmã do jogador, Rafaella Santos, saiu em sua defesa.

"Olha, ainda bem que eu não jogo bola, porque senão eu ia pegar alguém pelo cabelo, eu ia bater boca até o final, não sei... Ia tomar cartão vermelho, amarelo, verde, azul, o que tivesse...", disse a influencer, nos Stories do Instagram. "Não tenho essa paciência que meu irmão tem, não tenho. Ele tem uma paciência de Jó que eu não tenho. Parabéns", completou.

Em seguida, Rafaella alfinetou Galvão. "Ai, um certo senhor, que eu já tinha falado no meu story passado, durante a transmissão, chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você?", disparou.