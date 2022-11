Irmã de Neymar sai em defesa do jogador após suposta indireta de Marquezine

A atriz Bruna Marquezine curtiu uma publicação que fazia piada das dívidas que Neymar, seu ex-namorado, tem com a Receita Federal. A famosa parece ter gostado da postagem que fazia memes sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A imagem, feita pela página 'Saquinho de Lixo', mostra uma piada com a apresentadora Ana Maria Braga, do programa Mais Você, recebendo Neymar na grade da Globo para conversar com o craque do PSG sobre a vitória na Copa do Mundo.

"Imaginem o Brasil hexacampeão no Catar. Ana Maria Braga convida Neymar Jr. para o seu programa. No meio do bate-papo descontraído, Ana Maria anuncia: 'Hoje teremos uma receita todinha especial pra você, menino Ney'. 'Hehehe, é tóis! Qual receita, Ana?'. Nesse momento, entra no estúdio a Receita Federal", dizia o texto.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Depois que o meme circulou nas redes sociais, acumulado milhares de curtidas e comentários, internautas conseguiram perceber a curtida da atriz da DC international. A irmã do jogador, Rafaella Santos, no entanto, parece que não gostou muito da situação e mandou uma suposta indireta para a ex-global. "Tem gente que gosta de biscoito", escreveu.