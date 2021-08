Irmã de Scheila Carvalho morre após doença degenerativa: 'Te amamos'

Morreu nesta quinta-feira (12), Vânia Carvalho, irmã mais velha da dançarina Scheila Carvalho. Em uma postagem ns redes sociais, Scheila homenageou a irmã, a quem chamou de "guerreira". Vânia tinha Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)."Obrigada Deus por libertar minha irmã desse sofrimento! Foram 4 anos lutando contra uma doença degenerativa (ELA) que tirou dela tudo o que amava fazer! Agora você está livre da matéria minha irmã! Vá em Paz! Corra para os braços do nosso Pai e irmão e dê um abraço bem forte neles por nós! Te amamos Guerreira!!!", escreveu Scheila em sua conta no Instagram.Diversos fãs e artistas comentaram a postagem desejando força para Scheila e lamentando a morte de Vânia."Meus sentimentos, Scheilinha. Que o Senhor console toda família", escreveu Xanddy, vocalista da banda Harmonia do Samba."Ahhh Scheila! Amada! Meus sentimentos! Q Deus conforte seu coração minha querida", escreveu a atriz e dançarina Vivianne Araújo.Ex-companheira de Scheila Carvalho no É O Tchan, Sheila Mello também lamentou a morte de Vânia. "Meu irmão me deu a triste notícia da sua irmã!Com certeza um amor de irmão é amor que completa, que é cúmplice, confortável! Imagino a sua dor! Mas também adorei ler as palavras de despedida que você teve com ela! Sei o tanto que vc é espiritualizada! Um beijo com carinho em vc, dona Nicinha, Diogo e todos da família!", disse.