Irmã diz que mulher que jogou filha pela janela sofreu surto: 'Não é criminosa'

A irmã de Fernanda Fernandes, 29 anos, mãe acusada de jogar a filha de 3 anos da janela do 5º andar de um prédio de São Paulo, deu entrevista afirmando que a jovem sofre de problemas psiquiátricos e não é uma criminosa. Fernanda também pulou da janela e está internada na UTI de um hospital em estado grave de saúde.

Foram cerca de duras horas de conversa para que Fernanda se rendesse depois de atirar a filha pela janela. Ela não aceitou e, depois, ateou fogo nas cortinas de casa. Vinte e nove segundos depois disso, os bombeiros invadiram o apartamento e chegaram à janela, mas com a aproximação Fernanda pulou. A filha dela segue internada mas sofreu apenas algumas escoriações e passa bem.

Diana Fernandes Garcia, irmã mais nova de Fernanda, falou com o Hoje em Dia, da TV Record, afirmando que o "julgamento" que a família está sofrendo machuca. "Está sendo muito difícil, mas foi uma oportunidade de esclarecer que minha irmã não é uma criminosa. Ela é uma pessoa doente, que ela precisa de tratamento que precisa de ajuda e que a gente está para ajudar ela", afirmou.

A irmã diz que Fernanda sofre depressão desde 2014, ano em que o pai morreu. Há cerca de quatro meses, ela recebeu um novo diagnóstico de bipolaridade. Ela teve surtos antes, menos graves. "A gente recebeu um telefonema de uma loja, de uma moça que ela tava lá com a menina e tinha se perdido (...) Esse foi um surto que ela teve", conta. "Foi a hora que eu achei que tinha que intervir e levei ela para um UPA psiquiátrica".

Fernanda ficou 2 dias internada e passou a tomar medicamento e ter acompanhamento médico. "Fazia acompanhamento psicológico, fazia terapia, a gente acompanhava. Tanto que no dia do surto eu conversei com ela à tarde e ela estava super bem", conta a irmã.

Ela explica o que se passou na mente de Fernanda. "Ela achou que tinha gente dentro do apartamento, que ia fazer mal para filha dela, tentar matar ela e a filha dela. Foi quando ela embrulhou a menina no cobertor, acredito que foi a única solução, único jeito que ela viu que ela iria salvar a vida da filha dela", diz

A filha de 3 anos de Fernanda continua sob observação, embora não tenha ferimentos graves. "Evitei de falar ou de perguntar qualquer coisa do dia para ela, até porque ela tem 3 anos. Ela não fala muito do que aconteceu. Ela pergunta da mãe dela, sim. Acredito que teve um bloqueio na hora da queda. Mas ela está bem", conta.

Fernanda precisará fazer cirurgias por conta das múltiplas fraturas que sofreu na queda, a maioria nas pernas e pés. "Estado estável, mas com multiplas lesões pelo corpo todo. Ela tá fazendo acompanhamento, tomografia o tempo todo, tomando anticoagulante por causa de algumas lesões que ela teve, perto do rim, carótidas... É um momento bem delicado ainda", explica a irmã.

Fernanda foi indiciada por tentativa de homicídio e teve prisão preventiva decretada. A família contratou um advogado para defendê-la e ele vai alegar que ela agiu sob surto psicótico, sem intenção de matar. "A prisão dela foi decretada. Isso é fato, isso é lógico. Não significa dizer que na realidade ela foi considerada culpada. Isso é um rito normal do código processual, é um prazo, que com certeza eu vou apresentar pedido de liberdade provisória e com certeza vai ser acolhido. Foi um surto psicótico. Ela já vinha sofrendo há algum tempo", diz o defensor, Naldo Canuto Fernandes.

Caso considere que Fernanda agiu sob surto, ela pode ter que ser internada em um hospital psiquiátrico, o que não é o ideal também, na visão do advogado. "Nesse momento o que a defesa entende é que ela tem que ser encaminhada à convivência familiar".

A queda da filha de Fernanda foi amortecida por um carro. "Vi um bebê e fiquei paralisado. De repente a menininha abriu os olhos, fiquei olhando para ela e ela veio na minha direção para dar um abraço. Peguei ela e pus no colo da minha esposa, que tentou acalmá-la, também estava muito nervosa, começou a mostrar uns vídeos no celular e ela foi se acalmando, se acalmando", explicou o motorista do carro no qual a menina caiu.

Fernanda é estudante do curso de Geografia da USP. Ela era casada com o músico e professor Evandro Barbosa, que atualmente faz mestrado no País de Gales, segundo a Marie Claire. Ela pediu medida restritiva contra ele por não ter aceitado o divórcio, segundo a revista. Em 12 de fevereiro deste ano, Fernanda registrou um boletim de violência doméstica contra ele.

Vizinhos contam que depois disso Fernanda passou a ter surtos. Ela chegou a tentar tirar a própria vida antes, disse a fonte à revista. "Ela é uma ótima mãe, isso foi problema de cabeça".