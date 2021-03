Irmã Ferreira canta para os orixás 

A cantora Irma Ferreira lança neste domingo (28) o EP Cantos e Rezas, com cinco canções que fazem releituras de cantos tradicionais do Candomblé - os orikis e aduras. E exaltam as características das divindades Nanã, Omolú, Oxumaré, Ossanha e Ewá. “Minha formação é de cantora lírica e eu prezei pela excelência vocal de afinação e interpretação, mas sem firula. Não queria sujar a simplicidade que é o canto de candomblé”, afirma Irma, que atuou nas óperas Lídia de Oxum e Canto dos Terreiros.

Com produção do maestro Fred Dantas, o EP conta com a participação de reconhecidos instrumentistas de Salvador como Luan Badaró (percussão), Erica Sá (marimba), Mário Soares (violino), Marcos Sampaio (contrabaixo acústico), e Gabriela Rocha (oboé e corne inglês), além próprio Fred Dantas, que toca trombone e bombardino . O trabalho pode ser ouvido nas plataformas Spotify, Deezer e Apple, além do YouTube, Facebook e Instagram de Irma.

Além de seu álbum Cantos e Rezas, Irma convida os leitores do CORREIO para ouvir mais quatro trabalhos que trazem diferentes aspectos da música afro-brasileira e que dialogam com o universo do candomblé. www.youtube.com/results?search_query=irma+ferreira





Odum Orim: Festa da música do Candomblé - O álbum do grupo Ofá, lançado em 2000, é uma das minhas principais referências quando se trata de registro fonográfico da música do Candomblé. Com direção musical de Yomar Assogba e Iuri Passos, o álbum traz lindamente uma mostra do Xirê.





Obatalá – Uma Homenagem a Mãe Carmen - Também do grupo Ofá, o álbum lançado em 2019 conta com a participação de grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Alcione, Marisa Monte,... e é um grande exemplar da música do candomblé.





Áfrico - Quando o Brasil Resolveu Cantar - O álbum de 2013 de Sérgio Santos é uma jóia da música brasileira, com composições de Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro é uma junção da musicalidade e genialidade desses dois compositores retratando o sincretismo religioso e a cultura do povo preto.





Dos Santos - O mais recente álbum da cantora Fabiana Cozza, lançado em 2020 que traz uma série de músicas inéditas que louvam as divindades de religiões de matrizes afircanas, os orixás. O álbum é um a combinação perfeita entre beleza, poesia e musicalidade.