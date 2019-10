Irmandade: série da Netflix com Seu Jorge remonta ascensão de facções

De um lado, Cristina, uma advogada honesta e dedicada. De outro, Edson, preso há mais de vinte anos por tráfico de drogas, e suspeito de liderar uma facção criminosa em ascensão dentro da penitenciária. No caminho dos dois, duas irmandades: a primeira, a relação abalada há muitos anos, quando a então menina viu seu irmão mais velho ser preso; a segunda (esta com letra maiúscula), a facção.

Ambientada na cidade de São Paulo dos anos 90, é essa a trama da mais nova produção brasileira da Netflix, Irmandade, que estreia mundialmente nesta sexta-feira (25). Estrelada por Seu Jorge e Naruna Costa, que vivem respectivamente Edson e Cristina, a série segue o rumo de muitas produções audiovisuais recentes e investe em gêneros e temas que têm funcionado como uma fórmula de sucesso: drama, suspense e violência, tendo em foco o mundo do crime, o sistema carcerário e Justiça.

Disposta a fazer o que acha que é certo, e livrar o irmão das torturas a que ele é submetido dentro da penitenciária, Cristina falsifica a assinatura de uma promotora a fim de chantagear a direção do presídio. O plano,é descoberto, ela é presa, e em troca da liberdade é forçada pela polícia a se tornar informante da corporação, atuando contra o próprio irmão.

Ao se infiltrar na Irmandade, numa missão arriscada e perigosa, ela entra em contato com seu lado mais sombrio, e começa a questionar suas próprias noções de Justiça.

Vale frisar que Cristina e Edson não se viam há anos, desde que ele foi preso. O reencontro só acontece no momento em que o caso da Irmandade chega ao Ministério Público, onde Cristina trabalhava. A decisão dela por falsificar o documento, inclusive, tem muito a ver com a crença na principal reivindicação dos integrantes da Irmandade até então: o respeito aos direitos dos presos.

A novidade da série está justamente no ponto de vista privilegiado de Cristina, que vê sua primissora e segura carreira se desmoronar nessa série de acontecimentos brutais, que sempre rondaram a vida da sua família (preta).

Seu irmão foi adolescente no Brasil dos anos 1970, em plena ditadura militar. Como jovem negro, sofreu na pele o racismo institucional de um país que ainda hoje impõe terror e castigo aos mais humildes. Preso por alguns quilos de maconha, virou adulto no sistema prisional, e foi lá que precisou fazer as articulações para sobreviver.

Há muitas cenas gravadas em um presídio paranaense ainda em atividade, e até mesmo as cenas da infância dos irmãos foram gravadas em locações reais - no caso, em uma comunidade de Cubatão, interior de São Paulo.

"Eu ouvia os presos dizerem "Representa nóis", e ia para cena. Tem uma hora que não tem risinho, não tem brincadeira. Lembro que da minha cor só tinha três. Não dá tempo de chegar na cadeia...São mortos no caminho. Dos 400 presos, três pretos como eu. É uma parada que me deu uma pancada. Saí de lá com muita coisa na cabeça, foi um aprendizado muito grande" - Seu Jorge.

"Me sinto privilegiada inclusive ser eu estar à frente dessa personagem tão complexa e pouco comum no audiovisual brasileiro. A Cristina é uma personagem rara, e eu me sinto muito agradecidade de ter a oportunidade de representá-la" - Naruna Costa

Na trama, quando Cristina se vê forçada a atuar nos dois lados da lei – ajudando Edson e outros presos, como Ivan (Lee Taylor), e colaborando para a investigação policial conduzida pelo ríspido Andrade (Danilo Grangheia) –, a narrativa carrega dilemas e transtornos sociais para o seio familiar. Como acontece no mundo aqui fora, um dos mais afetados é inocente: Marcel, irmão caçula de Edson e Cristina, e interpretado pelo jovem ator baiano Wesley Guimarães. Batalhador e carismático, Marcel acaba envolvido com a Irmandade por lealdade aos irmãos. Com ele, se acentuam os dilemas entre o que é certo e errado, algo que sempre rondou a família.

Criada por Pedro Morelli (Zoom, Entre Nós), que divide a direção dos episódios com Gustavo Bonafé (O Doutrinador, Legalize Já) e Aly Muritiba (Para Minha Amada Morta, Ferrugem), a maior parte da trama se passa mesmo nos anos 90, mais precisamente, em 1994. Era preciso voltar algumas décadas para mostrar os primeiros passos do crime organizado.

"As facções surgiram porque existia uma pressão muito violenta no sistema carcerário. Isso é muito evidente quando se pesquisa o assunto. Hoje ainda não se tem o mínimo de condições, os direitos humanos são desrespeitados, e na década de 90 isso era muito pior. Por conta dessa pressão violenta e das torturas, começaram a surgir gurpos organizados de presos reivindicando direitos. Daí surgiram as facções, que no mesmo movimento também deram início ao crime organizado", destaca Morelli.

A equipe se preocupou em apresentar a origem ou as razões da violência cometida tanto por aqueles que se juntam ao crime como por aqueles que tentam combatê-lo. Por isso, o diretor rebate quem tenta reduzir o esforço da série a uma defesa de bandidos e criminosos. "A gente tentou ao máximo que essa série não fosse irrresponsável perante questões importantes do país. O que tem de mais interessante nesse contexto todo é que essa opressão do Estado se mostra uma estratégia fracassada, porque ela criou essa reação. Se houvesse o mínimo de dignidade e de direitos humanos, a gente não teria a realidade que tem hoje. Isso só alimenta o crime! A gente criou uma estratégia péssima, e infelizmente cada vez mais defendida pelos governantes", argumenta o diretor.

Assim, a série enfrenta diretamente os efeitos da violência, do abandono das autoridades e do racismo estrutural dentro e fora da cadeia. Para Naruna Costa, um mérito da produção. "O que cada um pode fazer a respeito de todas as questões que estão postas no nosso Brasil? Um país racista, infelizmente....É difícil que a gente enquanto população assuma isso, mas é uma realidade, e não é um problema da população negra. Não é um problema que a população negra tem que resolver. É um problema que geral tem que resolver, desde os governantes até a base. Então, quando o Pedro [ Morelli] se coloca na posição de aliado - de pensar essa questão que é um problema do país, geral, de todo mundo - e se propõe a fazer algo do tipo, essa é uma atitude maravilhosa", enfatiza.

Mesmo sem garantias de uma segunda temporada, elenco e equipe fazem planos. "A gente não tem nenhuma previsão de segunda temporada, temos planos para ela. Estamos começando a ter ideias, e como vai ficar claro já nos úlimos episódios da primeira temporada, nem todas as pessoas vão poder continuar, mas a gente tem muitos planos para os que continuam, e eu estou muito animado para isso dar certo", antecipa Morelli.





