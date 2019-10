Irmão acusa Nick Carter de estuprar idosa de 91 anos

Os irmãos Nick e Aaron Carter não estão bem. Depois de uma briga, Nick, que faz parte dos Backstreet Boys, conseguiu uma ordem de restrição que impede o irmão mais novo de se aproximar dele. Em resposta a isso, Aaron fez uma série de postagens em que nega ter ameaçado a esposa de Nick e ainda acusa o irmão de ter estuprado uma idosa de 93 anos. Ele também acusou a irmã Leslie, que morreu em 2012, de abusar sexualmente dele no passado.

"Está na família. Eu nunca quis contar nada disso. Mas eu tenho que contar", escreveu Aaron no Twitter. "Minha irmã Leslie era bipolar e tomava lítio para se tratar. Ela nunca gostou do jeito que eu a fazia se sentir e quanto ela estava sem medicamentos, fazia coisas que não queria, eu acredito nisso. Eu tinha 10 anos...", escreveu. "Passei os últimos 15 anos fazendo terapia por conta do abuso e estupro, passei por vários tratamentos diferentes e finalmente achei o certo. Eu tenho meus altos e baixos, mas eu continuou trabalhando na minha saúde mental e logo não terei que tomar mais nada", afirmou.

"Minha irmã me estuprou de quando tinha 10 até 13 anos, quando ela não estava tomando medcimento, e eu fui abusado não apenas por ela, mas também pelos meus dois primeiros dançarinos quando eu tinha 8 anos", escreveu. "E meu irmão abusou de mim minha vida inteira".

No final, ele falou mais do irmão. "Agora é a vez de Nick de dizer a verdade do que ele fez para uma das garotas da minha família", escreveu. Pelo Instagram, ele fez um post com uma denúncia séria. "Hey, FBI. Meu irmão estuprou Mildred e me contou em sua picape. Ela tinha 91 anos e meu irmão me contou que ele tapou a boca dela, para que ninguém pudesse ouvir ela gritar", escreveu. O cantor afirmou que estaria disposto a passar por um teste em um polígrafo para comprovar que fala a verdade.

Nick não comentou as declarações do irmão. Ele foi à Justiça para conseguir uma ordem de restrição contra o irmão depois que, diz, Aaron afirmou que pensa em matar Lauren Kitt, a mulher de Nick, que está grávida. Segundo o TMZ, Aaron tem de ficar a pelo menos 30 metros de Nick e seus familiares, em específico a residência dos Carter, em Las Vegas.

Quando conseguiu a ordem, Nick disse que ele tomou medidas legais por conta do "alarmente" comportamento recente de Aaron. Já Aaron disse, através de um representante, que não quer machucar ninguém, "especialmente minha família". "Eu não o vejo há quatro anos e não tenho intenção. Se cuide, Nick, estamos acabados para sempre", escreveu.