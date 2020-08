Irmão caçula de Donald Trump morre aos 71 anos nos EUA

Robert Trump, 71 anos, irmã mais novo do presidente dos EUA, Donald Trump, morreu na noite do sábado (16) em Nova York. Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Trump diz que Robert não era apenas seu irmão, "mas também meu melhor amigo". A causa da morte não foi divulgada.

"É com o coração pesado que compartilho que meu maravilhoso irmão, Robert, tranquilamente morreu na noite de hoje. Ele não era apenas meu irmão, mas também meu melhor amigo. Ele fará muita falta, mas nos encontraremos novamente. Sua memória viverá em meu coração eternamente. Robert, amo você. Descanse em paz", diz o texto.

Filha do presidente, Ivanka Trump também lamentou a perda. Ela usou as redes sociais para escrever uma mensagem. "Tio Robert, nós amamos você. Você está em nossos corações e orações, sempre", dizia.

Segundo a rede CNN, Robert já estava doente há alguns meses, embora não se saiba de que. Ele estava internado no Hospital Presbiteriano, em Nova York. Robert chegou a ser hospitalizado anteriormente, em junho, também por motivo não divulgado.

Trump visitou o irmão ontem à tarde, ficando por 45 minutos no hospital. "Espero que ele esteja bem, mas ele está passando por uma fase difícil", disse o presidente na saída, falando à imprensa. Ele preferiu não falar dos problemas de saúde de Robert. "Tenho um irmão maravilhoso. Temos um ótimo relacionamento há muito tempo, desde o primeiro dia".

Robert nasceu em 1948 e era o caçula de quatro irmãos. Na mídia, sempre foi visto como o mais discreto dos Trump. Tinha um perfil modesto e era famoso por fazer filantropia.

Nas empresas da família também tinha uma postura de coadjuvante, embora tenha chegado a ocupar o cargo de vice-presidente executivo da Organização Trump, supervisionando cassinos e administrando propriedades imobiliárias. Era querido pelos funcionários.

Na década de 1990, Robert e Donald chegaram a brigar, segundo conta a biógrafa da família, Gwenda Blair. Foi quando o mais novo deixou as funções das empresas, ficando apenas como porta-voz.

Robert casou com a socialite Blaine Trump, de quem se divorciou em 2007. Ele morreu faltando apenas 11 dias para completar 72 anos.

Como o presidente, Robert também foi à Justiça para tentar impedir a publicação do livro escrito pela sobrinha, Mary Trump, com detalhes sobre a família. "Demais e Nunca o Suficiente: Como minha família criou o mais perigoso do mundo" (em tradução livre) foi considerado uma "vergonha" por Robert. A publicação chegou a ser proibida, mas a Justiça suspendeu a ordem em julho. Mary é filha de Fred Trump Jr, irmão mais velho do presidente, que morreu em 1981 em decorrência do alcoolismo.