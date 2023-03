Irmão de Alok oficializa união em discreta cerimônia na Tailândia

O DJ Bhaskar desembarcou na Tailândia, no que elege como “seu lugar favorito no mundo”, ao lado da então namorada Carol Cola para um momento especial. O casal oficializou a união nesta sexta-feira (03), na charmosa Koh Phangan, uma ilha paradisíaca no Sudeste Asiático, ao lado de um grupo seleto de amigos e familiares.

Estiveram presentes o irmão gêmeo, DJ Alok, que estava acompanhado da esposa, a médica baiana Romana Novais, além da mãe dos artistas, a também DJ Ekanta Jake, e a estilista Rebeca Nepomuceno, que assinou o vestido da noiva.

O pedido de casamento foi formalizado em 2019, durante apresentação do músico no Rock In Rio. “Hoje com certeza foi o melhor dia da minha vida. Você é a mulher mais guerreira que conheço! Tenho certeza que vai ser a melhor mãe do mundo”, disse Bhaskar na ocasião. O casal estava à espera do primeiro filho, Gaian, hoje com 4 anos.

