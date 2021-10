Irmão de Cauã Reymond estreia em Um Lugar ao Sol como dublê do ator

Irmão mais novo de Cauã Reymond por parte de mãe, Pável Reymond vai fazer sua estreia na TV na novela Um Lugar ao Sol. Formado em medicina veterinária, ele atuou como dublê do protagonista do folhetim de Lícia Manzo nas cenas que envolveram os gêmeos Christian e Renato. "Foi um aprendizado gigante, uma honra contracenar com tanta gente consagrada", declarou.

A próxima novela inédita da Globo estreia em 8 de novembro e substituirá a reprise de Império. "Estou bem ansioso. A expectativa é grande, não é todo dia que a gente estreia na TV na novela das nove. Ainda mais ao lado do irmão. Foi uma experiência incrível", afirmou o ator de 33 anos.

"Foi um aprendizado gigante, uma honra contracenar com tanta gente consagrada e que eu admiro", completou Pável em entrevista ao Gshow. Com direção de Maurício Farias, o núcleo principal conta ainda com Alinne Moraes, Andréia Horta, Marco Ricca, Denise Fraga, José de Abreu, Mariana Lima e Marieta Severo.

Cauã Reymmond será protagonista de Um Lugar ao Sol, na pele dos gêmeros Cristian e Renato (fFábio Rocha/TV Globo)

Para se parecer mais com o irmão, Pável ganhou 5kg. "Com a pausa nas gravações por causa da pandemia, intensifiquei meu treino e ganhei mais massa muscular para chegar em um corpo que eu considerava o ideal para ficar mais parecido com o Cauã. Consegui chegar nesse corpo com funcional e aulas de boxe", contou o estreante.

As gravações de Um Lugar ao Sol já terminaram, e a trama irá ao ar com todas as cenas entregues. Esta é a primeira vez em 30 anos que a Globo adota esse método. Por causa disso, a emissora encurtou a duração da história. O folhetim terá 107 capítulos e ficará no ar entre novembro e março de 2022, quando dará lugar para o remake de Pantanal.

A novela escrita por Lícia Manzo deixou prontos finais alternativos para cada personagem. Praticamente todo o elenco gravou os desfechos alternativos, que vão envolver mortes e escolhas dos casais. A nova trama será protagonizada por Cauã Reymond, no papel dos gêmeos Cristian e Renato. Um cresceu em um orfanato, o outro foi criado por uma família rica.