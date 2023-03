Irmão de Dani Alves alfineta Joana Sanz: 'Nunca espere lealdade'

Um dia após a modelo Joana Sanz publicar em seu Instagram uma carta na qual indica o fim de seu casamento com Daniel Alves, preso provisoriamente na Espanha sob acusação de crime sexual, o irmão do jogador fez postagem em suas redes em que fala sobre lealdade.

Apesar de não citar a ex-mulher do lateral-direito, a mensagem do vídeo foi interpretada como direcionada ao relacionamento do casal. Nos stories, Ney compartilhou um vídeo do influenciador Rony Kbuloso em seu Instagram.

"Vou dar um conselho para vocês, e serve até para mim mesmo, nunca espere consideração, reconhecimento, postura e nem lealdade de ninguém. Nós temos que ser pés no chão porque a mesma pessoa que te faz um bem enorme hoje é a mesma que te joga amanhã no chão e te amassa sem dó", diz Rony.

Esta não é a primeira vez que Ney publica mensagens contra Joana Sanz em suas redes sociais. Nas últimas semanas, a influenciadora foi vista em uma festa em Dubai, fato que fez com que saísse em defesa de seu irmão.

"Senhoras e senhores, esta é a digna Joana Sanz, que está sofrendo muito com a morte da mãe. Continua de luto e se não bastasse para aumentar a dor, o marido está preso acusado de violação", disse.

Em entrevista à TV espanhola em janeiro, Ney já havia negado que seu irmão tenha cometido o estupro do qual é acusado e diz que o jogador foi vítima de uma armadilha.

"Meu irmão caiu em uma armadilha. Minha família não vai desistir. Meu irmão tem uma carreira impecável pelo mundo e essa confusão está afundando a carreira dele. Definitivamente faremos tudo o que pudermos para tirar meu irmão desse esquema demoníaco-diabólico em que foi colocado", declarou à época

A publicação de Ney, feita nesta quarta-feira (15), acontece poucas horas depois de Joana divulgar em seu Instagram uma carta, escrita a mão, na qual indica a separação do jogador. Joana e Daniel Alves estavam juntos havia sete anos. Na carta, cita que sempre vai amar Daniel Alves e diz que está encerrando um ciclo iniciado no dia 18 de maio de 2015. Naquele ano, o casal começou a namorar, se casando dois anos depois em uma cerimônia em Ibiza

Segundo o programa "Fiesta" do canal espanhol Telecinco, Joana Sanz visitou o jogador no centro penitenciário Brians 2 na última semana. Eles teriam tido uma conversa frente a frente separados por um vidro. A modelo deixou a prisão séria e sem dar detalhes do que conversou com o brasileiro. Ela já insinuava o rompimento da relação.

Leia na íntegra a carta de Joana Sanz:

Desde pequena escrevo meus sentimentos para me expressar, suponho que por ser filha única. Seja porque for, me faz bem. Adoraria que as linhas aqui escritas fossem de amor e felicidade, mas não é o caso. Têm sido meses horríveis, não os mais duros da minha vida, porque já enfrentei muitas tempestades, mas sim os mais obscuros e dolorosos. A sensação de abandono e solidão bate na minha porta. Milhares de "por quê?" sem resposta. Elegi como companheiro de vida uma pessoa que a meus olhos era perfeita. Sempre esteve presente quando eu mais precisava, sempre e apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atento...

Me custa muito aceitar que essa pessoa poderia me quebrar em mil pedaços. Acredito que vai custar anos da minha vida tirar da minha memória o jeito dele me olhar como se eu fosse a mais incrível do mundo. E, porra, sim, eu sou incrível. Sou incrível porque sou trabalhadora, independente, inteligente, detalhista, carinhosa, divertida, fiel e humana. Tão humana que apesar do vazio que me causou continuo aqui ao seu lado. Sigo e seguirei estando, mas de outra forma.

Eu o amo e o amarei para sempre. Quem diz que um amor se esquece está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu amo, respeito e valorizo muito mais a mim mesma. Perdoar alivia, então, fico com o mágico e encerro uma etapa da minha vida que começou no dia 18 de maio de 2015. Dou graças às oportunidades e aprendizados que a vida me dá. Por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que passa à etapa seguinte da sua vida.

Caso Daniel Alves

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna, segundo o jornal El Periódico. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia.

No depoimento, porém, de acordo com os meios de comunicação da Espanha, o atleta afirmou que esteve com a mulher, mas sem ato sexual. Posteriormente, admitiu ter feito sexo, mas alegou que a relação foi consentida.

Segundo a rádio Cadena SER, imagens da vigilância interna do local confirmam que Daniel Alves ficou 15 minutos com a mulher no banheiro. Material coletado encontrou vestígios de sêmen tanto internamente quanto no vestido da denunciante.

O Pumas, do México, anunciou que o contrato de trabalho de Daniel Alves com o clube foi rompido por justa causa Daniel teve ainda negado pedido para responder o caso em liberdade. Ele pode ser condenado a dez anos de prisão.