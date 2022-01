Irmão de Jade, Léo Picon diz que não quer paz e amor no BBB; entenda polêmica

A madrugada desta segunda-feira (24) foi de grandes acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil. Após o grande caos instalado no confinamento, o neto do apresentador Silvio Santos, Tiago Abravanel, está sendo acusado pelos internautas de querer “destruir” o BBB 2022.

O motivo? O brother tentou convencer os colegas de confinamento de boicotar a edição desta segunda-feira (24), dia em que acontece o famoso Jogo da Discórdia, dinâmica feita para movimentar ainda mais o jogo e dar aquela ‘animada’ na casa.

Tiago está tentando diminuir a pressão para o lado de Naiara Azevedo, que está no paredão BBB 2022 e já tentou até apertar o botão de desistência, mas foi consolada pelos participantes.

Em conversa com outros brothers, o ator propôs fazer do Big Brother Brasil 22 um lugar de paz e amor.

“Por que, pro Brasil, esse jogo aqui precisa ser um inferno pra ser interessante? Por que a gente não pode viver de maneira justa e legal?”, perguntou ele. “Se tiver esse ‘Jogo da Discórdia’, a gente vai fazer uma revolução e a gente não vai fazer discórdia pra que isso não aconteça”, propôs o brother.

Alguns participantes aceitaram a proposta do neto de Silvio Santos, como é o exemplo de Eliezer. “A gente pode fazer um ‘Big Brother’ de amor. A gente tá na era do amor. A gente tá numa era em que o amor é revolução. As pessoas precisam aprender a amar as outras”, disse ele.

No entanto, quem parece não ter gostado nada disso foi o público e os internautas. Após os comentários do brother, os internautas repercutiram bastante a sua atitude nas redes sociais. Para se ter uma noção a #ForaTiago ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Um dos que se manifestou foi o empresário e influencer Léo Picon, irmão de Jade, que bradou no Twitter:

"Nós da família Picon não concordamos com a Abravanelização do BBB Igreja é na Record Entretenimento pra idoso no SBT BBB é guerra. Quero ver a Jade fritando os 7 que votaram nela 1 por 1 Se tiver que ser no amor vai no amor Se tiver que ser hostil, vai ser hostil"