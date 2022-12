Irmão de Mbappé tenta seguir os passos do artilheiro da Copa

Com os oito gols que garantiram a artilharia na Copa do Catar, Kylian Mbappé colocou até os outros membros da sua família em evidência no futebol francês. É isso que Ethan Mbappé Lottin, irmão mais novo do astro, percebeu ao estrear no time profissional do Paris Saint-Germain na semana passada. A estreia do meia, que fará 16 anos na semana que vem, ganhou destaque na imprensa internacional.



Por enquanto, o meia só enfrentou times da segunda divisão. Ele estreou na vitória do PSG diante do Paris FC e, na quarta desta semana, enfrentou o Quevilly-Rouen. Nas duas partidas, ele atuou no segundo tempo. A ausência dos jogadores que participaram da Copa do Mundo facilitou a presença de jovens das categorias de base nos amistosos. De acordo com a imprensa francesa, ele tem deixado boa impressão. Mesmo tendo estreado antes da hora, Ethan não se mostrou deslumbrado. "Muito contente por minha presença entre os profissionais", escreveu nas redes sociais logo após a partida.



O jovem já é um fenômeno nas redes sociais e conta com um milhão de seguidores no Instagram. "Estou feliz em saber que muitos de vocês estão comigo. Um milhão de agradecimentos e boas festas para todos vocês", escreveu na quarta. Entre as publicações, apenas uma delas traz imagens com o irmão.



Ethan é oito anos mais novo que o craque da seleção francesa. Assim como o irmão mais velho, ele começou a carreira no AS Bondy, que disputam as divisões inferiores na França. Os irmãos atuam no PSG desde 2017. Em 2019, Ethan Mbappé veio ao Brasil para a disputa de um torneio em Porto Alegre com o clube da capital francesa. Tinha 13 anos. Naquele momento, ele já chamava a atenção dos meninos brasileiros justamente por ser irmão do astro francês.



No mesmo ano, foi pré-selecionado para integrar a INF Clairefontaine, academia de futebol da França conhecida por formar craques, como o próprio Kylian. Henry, Matuidi e Anelka são outros nomes conhecidos formados lá.



Apesar das trajetórias semelhantes, os irmãos são bem diferentes dentro de campo. O novato gosta de conduzir a bola e se concentra na construção da jogada. Também procura dar passes de primeira, para dar dinâmica ao jogo. É o meia tradicional, aquele jogador que procura pensar e distribuir o jogo.



Os oito anos de diferença mudaram o "berço futebolístico" dos dois. Os Mbappé nasceram no bairro chamado Bondy, localizado no subúrbio de Paris. Esses locais "acolheram" a onda de imigrantes que chegou ao país após a independência das ex-colônias africanas nos anos 1960. Também foi nesses bairros que começaram os protestos violentos de 2005 quando cidadãos franceses descendentes de africanos e árabes, junto com jovens brancos, incendiaram carros e enfrentaram a polícia por mais de duas semanas.



Na época dos protestos, Mbappé tinha seis anos. Os pais cuidaram para que ele não soubesse direito o que estava acontecendo. O esporte foi a válvula de escape. Seu pai, Wilfried Mbappé, era o diretor do time local de futebol. Sua mãe jogou handebol. Ethan nem tinha nascido.



Os meninos da periferia de Paris jogam nas ruas de asfalto e trazem um estilo de jogo diferenciado, baseado na velocidade, no drible, na habilidade para resolver as jogadas em pequenos espaços e no raciocínio rápido. É do improviso e da criatividade Mbappé aprendeu a jogar ali. Ethan pegou pouco dessa fase, pois a família já havia se mudado para a região central quando ele começou a jogar.