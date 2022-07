Irmão de Rodrigo Mussi surpreende e revela falta de consideração do ex-BBB: "Bloqueado"

Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente no dia 31 de março, quando um carro por transporte de aplicativo bateu na traseira de um caminhão. Ele ficou internado por alguns meses e sendo cuidado pelo irmão, Diogo Mussi.

Mas, na última terça-feira (5), o advogado comentou em seu Instagram, durante uma conversa com os mais de 170 mil seguidores pelos stories, que sua relação com o ex-BBB está estremecida porque Rodrigo se afastou, novamente, da família. Vale lembrar que Diogo cuidou constantemente do irmão durante o tempo de internação.

"Não vou entrar no mérito. Mas é isso, bloqueado lá, bloqueado cá, e vida que segue. Não vou mais responder nada sobre o Rodrigo. Espero que compreendam!", soltou. Ele ainda disse que é necessário que os internautas não fiquem criando expectativas em cima da relação entre os irmãos, já que a vida toda foi isso: vai e volta de amizade familiar.

"Vocês perguntam quando vai ter outro almoço dos irmãos, etc... Muito difícil nesse momento, acho que não vai rolar. Um dia eu vou contar isso num livro que eu sempre quis escrever sobre a minha vida, mas vou esperar uns anos ainda pra isso acontecer. Vou contar tudo", revelou.

Em outro momento dos stories, Diogo alfinetou que reconhecer que outras pessoas te ajudaram em momentos difíceis é para poucos, dando a entender que Rodrigo não agradeceu pela ajuda.

Irmão de Rodrigo Mussi dá detalhes da relação com ex-BBB (Foto: Reprodução / Redes Sociais)